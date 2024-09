La ley de Por Andalucía para el acceso de personas con discapacidad a la función pública se tramitará en lectura única

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley presentada por el Grupo Por Andalucía, a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a la reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública, será tramitada ante el Pleno del Parlamento andaluz este miércoles por lectura única.

Según ha informado Por Andalucía en una nota, la diputada Esperanza Gómez "ha conseguido la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para que la tramitación de la proposición de ley se haga por lectura única, sin duda, un buen comienzo que garantiza un apoyo unánime a la norma".

La norma pretende sustituir el examen de acceso de las personas con discapacidad intelectual por una prueba de situación, una especie de prueba práctica en la que se evalúen sus competencias para desempeñar el trabajo y no unos conocimientos teóricos que les cuesta adquirir y que, sobre todo, "les cuesta demostrar en un examen test que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil", según Por Andalucía.

La parlamentaria andaluza ha destacado que, "en estos momentos de crispación política, donde parece imposible el entendimiento, lograr estos acuerdos y recuperar la esencia del debate político al servicio de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, es sin duda una gran noticia y nos devuelve la esperanza en poder hacer política con mayúsculas".

Gómez ha señalado que "la tramitación por lectura única significa que el texto presentado será debatido y aprobado directamente, sin apertura de plazo de presentación de enmiendas, dado el consenso que concita". "Sin duda, el miércoles será un gran día para las personas con discapacidad en Andalucía y en el resto de España y un momento especial en el Parlamento de Andalucía", ha dicho.

Ha agregado que "dignificar la vida de estas personas comienza por tratarlas como lo que son, personas adultas, no como niños eternos, con sus sueños y sus deseos de ser útiles, independientes y autosuficientes, con sus limitaciones no cabe duda, pero con un tesón y una fuerza que les permite superar cualquier barrera". "Ayudarles es una obligación y un orgullo", ha apuntado.

Esperanza Gómez ha explicado que ya ha iniciado los contactos para que, en cuanto sea aprobada la proposición de ley esta semana, su tramite en el Congreso de los Diputados sea "lo antes posible y que se apruebe con la misma unanimidad y altitud de miras que en el Parlamento andaluz".

El pasado 3 de agosto, el Consejo de Gobierno andaluz se mostró "favorable" a una modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para que se incluya en las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual una "prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo", dando así el visto bueno a la tramitación de la iniciativa de Por Andalucía.