Linares (Jaén) acogerá el 1 de agosto la XI Ruta de Senderismo Nocturno 'Minas de Luna llena' centrada en los lavaderos

Presentación de la ruta - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Linares (Jaén) acogerá el próximo 1 de agosto la XI Ruta de Senderismo Nocturno 'Minas de Luna llena', una iniciativa que en esta edición centrará su temática en los lavaderos de mineral, considerados uno de los elementos más importantes dentro del proceso industrial minero.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares, Enrique Mendoza, ha presentado la actividad junto al presidente del Colectivo Proyecto Arrayanes, José Dueñas.

El recorrido comenzará a las 21,00 horas, con salida desde la Fuente del Pisar. La ruta tendrá sentido circular y dificultad baja. Constará de aproximadamente nueve kilómetros entre la ida y la vuelta, y tendrá como parada principal el emblemático Pozo San Vicente.

Mendoza ha destacado que la ruta representa "una magnífica oportunidad para pasar una noche diferente, divertida, amena y, por supuesto, saludable a través de los caminos y senderos que circulan en torno a nuestro patrimonio minero".

Como novedades y atractivos para esta edición, el concejal ha detallado que en el punto de salida se volverán a repartir periódicos con noticias de la época minera. Asimismo, por primera vez, un dron acompañará a los participantes durante el camino para inmortalizar el transcurso de la ruta. Una vez en el punto de destino, los asistentes podrán disfrutar de teatralizaciones, proyecciones y un espectáculo de flamenco.

Las inscripciones para participar en esta ruta de senderismo nocturno son de carácter gratuito. Las personas interesadas podrán inscribirse a partir de este viernes, tanto de forma telemática como presencialmente en la Oficina de Turismo de El Pósito.