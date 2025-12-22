Las líneas urbanas de Aucorsa efectuarán su última salida a las 20,00 horas en Nochebuena y en Nochevieja

Archivo - Un autobús de Aucorsa. - EUROPA PRESS - Archivo
CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha establecido los horarios con motivo de la celebración de Nochebuena y Nochevieja, de manera que, como en años anteriores, todas las líneas urbanas efectuarán la última salida desde su cabecera a las 20,00 horas, realizando una vuelta completa. La excepción será la línea 11, que lo hará a las 20,15 horas.
Según ha informado el Ayuntamiento, las cabeceras son las siguientes: Líneas 1 y 2, Fátima; Línea 3, Escuela Gabriela Mistral; Líneas 4 y 14, Fidiana; Línea 5, Hospital Reina Sofía; Línea 6, Escritor Carrillo Lasso; Línea 7, Cañero; Línea 8, Cruz de Juárez; Línea 9, Avenida del Mediterráneo; Líneas 10 y 11, Renfe; Línea 12, Glorieta Alhova (Mirabueno); Línea 13, Colón, y Línea C2, Claudio Marcelo (Tendillas).
Los últimos viajes de las líneas periféricas desde su cabecera en Córdoba se realizarán a las siguientes horas, dando un viaje completo: Línea E, 19,45 horas; Línea N, 19,00 horas; Línea N1, 20,15 horas; Línea O1, 19,35 horas; Línea O2, 19,45 horas, y Línea T, 19,45 horas.