Loja (Granada) recibe 47 millones del Gobierno para impulsar actuaciones como la rehabilitación de la Alcazaba

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visita la Alcazaba de Loja (Granada) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

LOJA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado los 47 millones de euros que ha recibido el municipio de Loja (Granada) del Gobierno para impulsar diversas actuaciones en materia de patrimonio, transición ecológica o fomento de la economía local; entre ellas la rehabilitación de la Alcazaba.

En concreto, el Ejecutivo ha concedido 2,3 millones para la restauración y puesta en valor del recinto museo de la Alcazaba de Loja (siglo IX-X), que ha visitado este jueves Pedro Fernández junto al alcalde del municipio, Joaquín Ordóñez.

Los trabajos han permitido recuperar los lienzos de la muralla norte y proteger las zonas de mayor interés patrimonial, así como la mejora de la accesibilidad y creación de espacios para uso público.

Este proyecto fue seleccionado por el Ministerio de Industria y Turismo dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico.

Durante la jornada, el delegado del Gobierno en Andalucía ha desgranado algunos de los proyectos impulsados con fondos estatales en el municipio, como los 1,9 millones para la renovación integral del mercado municipal, casi 1,5 millones del PIREP local o los 1,3 millones para la implantación de Zona de Bajas Emisiones.

A estas cantidades, Pedro Fernández ha sumado los 35,7 millones ya abonados por el Gobierno para, por un lado, financiar la reparación de los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno y desarrollar nuevas infraestructuras destinadas a mejorar la protección frente a inundaciones (22,5 millones) y por otro lado para facilitar a los agricultores lojeños la recuperación de sus cultivos (13,2 millones).

"Es decir, el Ejecutivo planifica y distribuye, pero también responde en caso de urgencia, con agilidad y cuidando siempre a las personas", ha puntualizado.

Ha adelantado, además, que el Ayuntamiento podrá disponer de cerca de 300.000 euros para la contratación de desempleados con cargo a los fondos que el Gobierno de España ha destinado al impulso del empleo en los municipios que sufrieron las borrascas de principio de año.