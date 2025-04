Loles López, consejera de Inclusión Social: "No quiero que se publique el libro de Bretón"

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, se ha mostrado partidaria este martes de que "no se publique" el libro sobre el crimen perpetrado por José Bretón. "Es que hay que estar en la piel de ella --la madre de los niños asesinados por su padre--, saber lo que es vivir eso otra vez, la revictimización en un caso tan sensible... El caso de Betrón pone los pelos de punta a cualquiera".

Así lo ha manifestado López en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press. Preguntada sobre el choque de esa postura con el derecho constitucional a la libertad de expresión y al de publicación, la consejera se ha reafirmado en su "respeto a las decisiones judiciales. Me gusten o no me gusten, las tengo que respetar".

"Si me pregunta por el libro, me alegro de que no lo publiquen. Me alegro mucho como persona de que no lo publiquen. Pero si la decisión judicial fuese otra, tendría que respetarla", ha sentenciado. La editorial Anagrama ya comunicaba la semana pasada que mantiene voluntariamente su decisión de respetar la petición de medidas cautelares de la Fiscalía para paralizar la distribución del libro 'El odio', de Luisgé Martín, que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011, y ha suspendido la distribución de la obra 'sine die' pese a la denegación posterior de éstas.

En un comunicado, manifestaba el "respeto absoluto" que la madre de los menores Ruth Ortiz merece y lamentaba el dolor que las informaciones divulgadas sobre la publicación y la distribución del libro hayan podido causarle. Anagrama aseguraba que el único autor de la obra es Luisgé Martín y desmentía que "se haya realizado o se vaya a realizar pago de cualquier naturaleza al condenado por los horribles crímenes cometidos en 2011".