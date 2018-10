López apela a la responsabilidad del Ayuntamiento de Jaén para que la puesta en marcha del tranvía "no se dilate más"

Publicado 11/10/2018 14:37:23 CET

JAÉN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha apelado a la responsabilidad del Ayuntamiento para que "no se dilate más" la puesta en marcha del sistema tranviario en Jaén capital, una infraestructura que lleva parada siete años.

"Apelo a la responsabilidad del ayuntamiento de Jaén para que el tema no se dilate más", ha dicho López a preguntas de los periodistas antes de reunirse en Jaén con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. El consejero ha admitido que con el tranvía de Jaén todavía no tiene "desesperanza", pero sí "una cierta inquietud" porque pasa el tiempo y sigue sin echar a andar.

El consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ya aprobó la declaración de sistema metropolitano para el tranvía de Jaén, además de asumir la explotación del sistema. También se ha alcanzado el acuerdo de que la Junta de Andalucía se hará cargo del 75 por ciento del coste de explotación, mientras que el 25 por ciento lo asumirá el Ayuntamiento. Con todo esto alcanzado, el Ayuntamiento sigue sin dar el visto bueno al convenio que refleje lo anteriormente acordado y que precisa de aprobación plenaria.

Además, para la próxima semana, ha adelantado López, se va a adjudicar la asistencia técnica para poner en marcha la explotación del tranvía. El escollo para el no acuerdo viene, según López, de la pretensión del Ayuntamiento de que los vagones que adquirió el consistorio por 11,9 millones de euros, "acabe ahora siendo soportado en un 75 por ciento por la Junta de Andalucía, y eso no tiene ningún fundamento".

Ha subrayado que cuando se hizo la inversión global, sobre 120 millones, los trenes supusieron 11,9 millones de euros, casi un diez por ciento del coste de la inversión global, mientras que la Junta de Andalucía ha soportado el 89 por ciento restante.

El pretender desde el Ayuntamiento, que la Junta entre ahora también a asumir un 75 por ciento del coste de los trenes "no es revisable a estas alturas y no se puede utilizar como pretexto" para no aprobar el convenio entre la Administración local y la autonómica.

Para el consejero, la posición de la Junta con el tranvía de Jaén "está llevada al límite tanto en la financiación del sistema como para su explotación" por eso ha incidido en apelar "a la voluntad política del Ayuntamiento y a la solución de los problemas".

"Lo que seguimos trasladando con toda la cordialidad del mundo, pero con la urgencia que se necesita es que si de verdad queremos poner al servicio de los ciudadanos esta importante infraestructura de comunicación, que el convenio se apruebe definitivamente", ha señalado el consejero.

El plazo límite que se marcó la Junta de Andalucía para aprobar dicho convenio "en términos de conveniencia" fue hasta final de septiembre y ya se ha sobrepasado. Por eso, "sin ánimo de echar sal y vinagre que acabe agriando las relaciones porque queremos seguir manteniendo unas relaciones cordiales", ha apuntado que "no tiene sentido" que todavía no se haya aprobado el convenio y que "haya 120 millones de euros de inversión que estén en el dique seco todavía".

Para el consejero, más allá de los términos puramente económicos, la realidad es que "hay que reconducir la movilidad clásica a la sostenible" por cuestiones como la calidad del aire, la salud de la población, los problemas del cambio climático o el incremento de la de los accidentes.

Dicho lo cual, Felipe López ha reiterado que "no hay ninguna razón para que esto se retrase más" por lo que independientemente de que se haya disuelto el Parlamento andaluz o la cercanía de las elecciones autonómica, el objetivo es que "este tema acabe yendo al pleno del Ayuntamiento, se apruebe el convenio y eso nos dé paso a poder licitar el concurso de explotación y lo podamos tener cuanto antes en marcha".