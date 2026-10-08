Archivo - La Loyola, entre las 100 universidades europeas mejor posicionadas en sostenibilidad en el ranking UI GreenMetric. - UNIVERSIDAD LOYOLA - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha mejorado su posición en la edición 2026 de UI GreenMetric Sustainable University Rankings, la clasificación internacional que analiza la sostenibilidad de las instituciones de educación superior. Loyola alcanza este año 7.492,5 puntos, 295 más que en la edición anterior, y asciende al puesto 381 del mundo, 96 de Europa y 12 de España. Esta evolución permite que la Universidad se sitúe por primera vez entre las 100 universidades europeas mejor posicionadas en sostenibilidad, según sostiene la institución privada en una nota.

A escala global, se encuentra entre el 19% de las mejor clasificadas, frente al 23,5% de la edición anterior. Además, Loyola ocupa la octava posición mundial entre las universidades jesuitas participantes en el mundo. UI GreenMetric ha evaluado en 2026 a 2.016 universidades de 110 países, frente a las 1.745 instituciones de 105 países de la edición anterior. En este contexto, Loyola mejora 29 posiciones a escala mundial, once en Europa y una en España.

"Entrar por primera vez entre las cien universidades europeas mejor posicionadas supone un estímulo para seguir avanzando. Más importante que una posición concreta es comprobar que, en una clasificación cada vez más amplia y exigente, la Universidad Loyola continúa mejorando su desempeño y consolidando la sostenibilidad como una dimensión transversal de su actividad", señala el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern Aguilar.

Entre los resultados de esta edición destaca la gestión del agua, ámbito en el que la Universidad Loyola obtiene 1.000 de los 1.100 puntos posibles, el 90,9 %. Es el porcentaje más alto alcanzado por la institución entre los siete grandes criterios que integran actualmente el ranking. UI GreenMetric analiza en este apartado variables como la conservación y reutilización del agua, el empleo de dispositivos eficientes, el consumo de agua tratada, el control de la contaminación hídrica y la superficie del campus que favorece la absorción del agua.

"La sostenibilidad se concreta en decisiones y actuaciones medibles. La gestión responsable del agua, la eficiencia energética o la forma en que diseñamos y utilizamos nuestros campus son ámbitos en los que las universidades podemos reducir nuestro impacto y, al mismo tiempo, generar conocimiento y conciencia para afrontar desafíos que afectan al conjunto de la sociedad", afirma el rector.

La edición 2026 introduce una "novedad relevante" en la metodología de UI GreenMetric, el nuevo criterio de Gobernanza y Digitalización, que se suma a las seis áreas evaluadas hasta ahora: infraestructuras y entorno, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación e investigación.

Loyola obtiene en este nuevo apartado 825 de 1.100 puntos posibles, el 75%. El indicador analiza, entre otras cuestiones, el presupuesto destinado a sostenibilidad, la existencia de estructuras responsables de coordinar estas políticas, la información pública y los informes institucionales, la utilización de tecnologías digitales para gestionar la sostenibilidad, los sistemas de integridad y transparencia y la presencia de mujeres en puestos de liderazgo.

Con su incorporación, UI GreenMetric amplía el concepto de sostenibilidad más allá de las infraestructuras y la gestión ambiental para valorar también cómo las universidades organizan, supervisan y hacen transparentes sus políticas, así como el papel de la digitalización en una gestión más eficiente.

"La incorporación de la gobernanza al ranking plantea una cuestión esencial: la sostenibilidad no puede depender de actuaciones aisladas. Necesita estructuras, planificación, transparencia y capacidad para medir los resultados. Ese enfoque coincide con nuestra manera de entenderla como una responsabilidad que debe atravesar la docencia, la investigación y la propia gestión universitaria", destaca el rector.

La Universidad Loyola participó por primera vez en UI GreenMetric en la edición 2025, cuando alcanzó 7.197,5 puntos y los puestos 410 mundial, 107 europeo y 13 español. En aquella edición fue reconocida, además, como mejor universidad nueva participante. Un año después, la puntuación global aumenta un 4,1%, hasta los 7.492,5 puntos, mientras que mejora su posición en los tres ámbitos territoriales analizados.