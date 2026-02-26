Luz verde al Plan de la Diputación de Granada para paliar los efectos del temporal con una inversión de 44,3 millones

Pleno de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha dado luz verde, en el pleno ordinario del mes de febrero, a un paquete extraordinario de ayudas dotado con 44,3 millones de euros destinado a respaldar a los municipios de la provincia tras los graves efectos del temporal registrado en las últimas semanas.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha subrayado que "desde el primer día" la Diputación ha asumido "un compromiso firme" con los ayuntamientos, actuando "con rapidez y responsabilidad para que ningún municipio se quede atrás".

En este sentido, ha destacado que la aprobación plenaria culmina un proceso que ha permitido "activar un esfuerzo sin precedentes para estar al lado de quienes más lo necesitan, gracias a una actuación inmediata desde que se produjeron los primeros daños".

Rodríguez ha incidido en que "todos los municipios de la provincia han recibido apoyo económico, bajo criterios objetivos como la población, la extensión del término municipal y la dispersión geográfica, garantizando un reparto equilibrado y solidario".

SIETE LÍNEAS

La Línea 1, dotada con un total de 24.962.000 euros, está dirigida a los 174 municipios de la provincia y a las seis Entidades Locales Autónomas.

Esta partida constituye el eje principal del paquete y permitirá a las entidades locales afrontar obras de reparación en infraestructuras básicas, equipamientos municipales, redes de abastecimiento, saneamiento y espacios públicos que se hayan visto afectados por el temporal, garantizando así la recuperación de los servicios esenciales.

Por su parte, la Línea 2 contempla una dotación adicional de seis millones de euros destinada específicamente a los 77 municipios más afectados por los episodios meteorológicos adversos.

La Línea 3, con una inversión de once millones de euros, se centra en la reparación y mejora de la red provincial de carreteras.

El objetivo es restablecer la seguridad y la conectividad en los tramos dañados, garantizar la movilidad de vecinos y visitantes, y prevenir riesgos ante futuros temporales mediante actuaciones de refuerzo y consolidación.

En cuanto a la Línea 4, dotada con 536.000 euros, está orientada a actuaciones concretas en los municipios del litoral, donde el impacto del temporal ha afectado especialmente a infraestructuras y espacios vinculados al entorno costero.

Finalmente, la Línea 5 incluye una ayuda extraordinaria de 100.000 euros destinada al municipio de Huétor Tájar, atendiendo a circunstancias específicas derivadas de los daños sufridos en su término municipal.

A todo ello se suma la línea inicial e inmediata de 408.000 euros que permitió a los municipios más damnificados acometer con carácter urgente labores de limpieza, retirada de materiales y primeras actuaciones de emergencia.

REFUERZO AL SECTOR TURÍSTICO

Además de este paquete global, la Diputación de Granada, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha aprobado una convocatoria específica de ayudas por importe de 1.295.000 euros destinada a los municipios turísticos declarados por la Junta de Andalucía que han sufrido daños en infraestructuras vinculadas a la actividad turística durante 2026.

Los municipios beneficiarios son Almuñécar, Bubión, Capileira, Castril, Lanjarón, Monachil, Salobreña y Pampaneira.

En concreto, Almuñécar y Monachil recibirán 310.000 euros cada uno; Salobreña, Castril y Lanjarón contarán con 150.000 euros; y Bubión, Capileira y Pampaneira percibirán 75.000 euros cada municipio.

Estas ayudas permitirán reparar y rehabilitar infraestructuras municipales dañadas, mejorar espacios públicos de uso turístico, recuperar centros de interpretación y oficinas de información, reforzar la señalización y embellecer entornos urbanos vinculados a la oferta hotelera y de restauración, contribuyendo así a la recuperación económica y turística de la provincia.