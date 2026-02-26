Un perro evita el secuestro de una mujer en Polinyà del Xúquer al morder a uno de los atacantes

Operación de la Guardia Civil por el intento de secuestro en Polinyà - OPC

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, integrantes de un grupo criminal, que presuntamente trataron de secuestrar a una mujer que se encontraba en su domicilio de la localidad valenciana de Polinyà del Xúquer. El perro de la víctima atacó a uno de los autores e impidió la culminación del delito, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El 30 de octubre, una mujer denunció que, tras escuchar ruidos en la puerta de su domicilio, giró la manivela y recibió un fuerte empujón. Afirmó que un hombre desconocido y de acento del este irrumpió en el recibidor de su domicilio y, cogiéndola del brazo con fuerza, le gritó 'vente conmigo'.

En ese momento, el perro de la denunciante mordió al autor de los hechos en la pierna. Como consecuencia, la víctima necesitó asistencia sanitaria debido a las lesiones en labios, brazos y codo.

Los agentes comenzaron a visionar las cámaras de seguridad con las que cuenta la localidad y pudieron corroborar estos hechos. Verificaron que el ilícito fue cometido por cuatro personas encapuchadas que funcionaban como una organización en la que cada componente tenía un rol definido. Además, gracias a un policía local que salió a la calle al escuchar los gritos de auxilio de la víctima, pudieron averiguar la matrícula del vehículo que utilizaron en la huida. Así comenzó la Operación 'Nidorino'.

Investigando la matrícula, el vehículo pertenecía a una empresa de alquiler cuyo arrendatario constaba un vecino de Algemesí (Valencia). El vehículo apareció calcinado y sin placas de matrícula en la localidad valenciana de Benicull de Xuquer.

El arrendatario fue a denunciar el robo del vehículo pero, ante las incoherencias de su declaración, los agentes lograron averiguar que lo alquiló para su sobrino, que carecía de permiso de conducir, todo ello a cambio de 50 euros, y que fue él quien le aseguró que le habían sustraído el vehículo. Al entrevistarse con él, se encontró la vestimenta del sobrino que coincidía exactamente con la de uno de los autores de las imágenes de seguridad.

En noviembre de 2025 los agentes detuvieron a este individuo. Se trataba de un joven de 21 años y nacionalidad española y vecino de Algemesí. Se le atribuyen los delitos de organización delictiva, secuestro, daños en vehículo, falsificación documental y contra la seguridad vial.

CÍRCULO DEL DETENIDO

Los agentes investigaron el círculo del detenido y verificaron que dos de ellos coincidían por fisionomía y vestimenta con los que aparecían en las imágenes de las cámaras de seguridad.

En diciembre de 2025, tras numerosas pesquisas, los efectivos detuvieron a otros dos jóvenes de 20 y 21 años, nacionalidad española y vecinos de Algemesí, por los delitos de organización delictiva, secuestro y daños en vehículo. Así, la investigación se centró en la identificación y localización del cuarto y último implicado en los hechos.

Se realizaron gestiones con centros de salud de la provincia de Valencia para verificar si se había presentado algún sujeto con una mordedura en una pierna. Aunque no se hallaron registros, el personal sanitario de un centro de Valencia recordaba que un hombre con acento del este coincidía con estos hechos, pero que no les aportó la documentación.

Los agentes solicitaron a la Policía Local de Valencia el padrón de ciudadanos ubicados en ese centro médico, de entre 30 y 45 años y de nacionalidades de Europa del Este. Tras un enorme cribado, se realizó un reconocimiento fotográfico en el que la víctima reconoció sin ningún género de dudas a su atacante.

Por todo ello, los agentes detuvieron a un hombre, de 40 años y nacionalidad ucraniana, vecino de València, por los delitos de organización delictiva, secuestro y daños en vehículo. A pesar del tiempo transcurrido, el detenido presentaba las marcas de la mordedura en la pierna derecha.

En cuanto a los motivos para la comisión de estos hechos, los investigadores se plantean la hipótesis de que los autores de Algemesí, que conocían a la pareja de la víctima --de la misma localidad--, sabían de su alto nivel de vida, por lo que habrían contratado al cuarto detenido para que ejecutase la acción a cambio de una cantidad de dinero.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Sueca. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 6.