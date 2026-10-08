Maeztu pide "consenso" para su relevo: La Defensoría del Pueblo "no se merece tanto tiempo en funciones"

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, informa a los medios sobre el contenido del Informe Anual de Infancia y Adolescencia en el Parlamento de Andalucía. A 8 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Defensor de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confiado este jueves en que haya "consenso" entre los partidos para elegir a una nueva persona al frente de la institución, apuntando que no merece "tanto tiempo en funciones".

En rueda de prensa en el Parlamento, Maeztu se ha pronunciado así después de que la Mesa de la Cámara andaluza acordara ayer abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria. Los grupos tendrán de plazo hasta el próximo martes día 13 de octubre para presentar candidaturas para la renovación del consejo de administración y la dirección general de la RTVA, así como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Maeztu ha acudido este jueves al Parlamento en su calidad también de Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía para entregar el Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2025, a la presidenta de la Cámara, Ana Mestre.

"¿Tú has pensado que algún día nos pueden decir que somos okupas?", es una frase que, según Maeztu, trasladó al Defensor del Pueblo en Castilla y León porque también llevaba muchos años como él al frente de la defensoría en su comunidad y ha sido renovado. "Mi tiempo ha terminado", ha sentenciado Maeztu, quien fue elegido en 2013 para un primer mandato al frente de la institución y en 2019 fue elegido para un segundo mandato, que concluyó en 2024.

"54 años en la vida pública", ha agregado Jesús Maeztu, quien ha indicado que no es "bueno" que la institución se encuentre en esta situación de interinidad.

"Los que pueden sumar que sumen y se sienten y no es bueno que la elección la tenga un partido porque entonces ese partido nombra al defensor, no, lo ideal son tres partidos", ha señalado Maeztu, quien en un momento de su intervención ha expresado que Vox, socio del PP-A en la Junta, "no cree" en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, ya que se remite a uno nacional.

Ha insistido en la necesidad del "consenso" para elegir a la persona que lo sustituya y ha considerado que debería tener un "perfil" de manejar "un poco de derecho"; que sea "imparcial", que tenga relación "con los colectivos sociales y con la ciudadanía para que sea empático", y que "crea en la cultura de paz".

"Ya es mi hora, hay que saber retirarse", según ha expresado Maeztu, quien ha insistido en que "ojalá haya consenso para que esta institución no la toque ningún interés privado, sino que quien vaya, que crea en ella; no hay peor cosa que estar en un sitio y no creer en eso".