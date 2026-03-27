Maíllo rechaza hacer "dramas" sobre los relevos en el Gobierno de coalición: "Cada parte nombra a los suyos"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Parlamento de Andalucía (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha rechazado este viernes hacer "dramas" sobre los perfiles elegidos para los nuevos ministros del Gobierno de coalición que sustentan el PSOE y Sumar y que preside el socialista Pedro Sánchez, desde la premisa de que "cada parte nombra a los suyos".

Así se ha pronunciado el también candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo en una atención a medios en Granada, tras reunirse con los comités de empresa de las fundaciones de investigación biosanitaria andaluzas, y a preguntas de los periodistas sobre el nombramiento del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero.

"En un Gobierno de coalición, pocos dramas", ha comenzado el dirigente de IU su reflexión sobre este asunto, para añadir que si un gobierno es de coalición es "porque hay dos formaciones" que lo integran que son "muy diferentes" entre sí.

Dicho esto, ha opinado que el PSOE es "un partido al que le tiemblan las piernas cuando hay que hacer políticas de reforma estructural", como, según ha abundado Maíllo, se ha visto "claramente en el Real Decreto de Vivienda" que "no quería que se aprobara" en el Consejo de Ministros extraordinario de hace una semana y para cuya aprobación tuvieron que poner "pie en pared" desde el ala de Sumar, según ha remarcado.

En esa línea, Maíllo ha diferenciado entre el PSOE, que "no se atreve a hacer cambios estructurales" en España, y la parte del Gobierno que forma Sumar, donde se integra IU, y al que atribuye los "cambios" que se impulsan desde el Ejecutivo, "gracias" a que están ellos en el Consejo de Ministros, según ha venido a trasladar.

De este modo, el dirigente de IU ha aseverado que si el Gobierno de Pedro Sánchez "no aumenta el gasto militar" es porque en él están "Sumar e Izquierda Unida", así como que "el Real Decreto de Vivienda" sobre la prórroga de alquileres "no se habría aprobado si no hubiera sido, sobre todo, por el impulso" del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

"Por tanto, menos drama sobre los perfiles que nombra Pedro Sánchez sobre su parte de Gobierno; él considerará lo que hay", ha añadido el coordinador de IU antes de apostillar que desde su espacio político tienen "otra consideración con respecto a la valoración" que hay que hacer respecto a "los perfiles políticos o las prioridades que cada uno tiene".

Maíllo ha sostenido que "lo importante es respetar el acuerdo de investidura, negociar las propuestas sobre las que hay diferencias, intentar ganarlas" para lograr "impulso social", y ha afirmado que desde el ámbito de Sumar están "muy orgullosos del trabajo" que llevan a cabo y en el que, en su opinión, se tienen que "concentrar".

"Y ahora Pedro Sánchez que nombre a los suyos", ha agregado antes de opinar que de los nombramientos que ha realizado el presidente se desprende que apuesta por "gente moderada, que no quiere herir a sectores económicos importantes", si bien ha insistido en descartar hacer algún "drama sobre eso, porque estamos en un Gobierno de coalición y cada parte nombra a los suyos", ha zanjado Antonio Maíllo.