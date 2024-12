Manifestación en Jaén para exigir una "solución real" que dote al Conservatorio de una dotación instrumental suficiente

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diversas calles de Jaén han sido escenario este martes de una manifestación para exigir a la Junta de Andalucía una "solución real y oficial" que permita dotar al Conservatorio Superior de Música (CSM) Andrés de Vanldelvira de la dotación instrumental suficiente para garantizar la calidad y el futuro de estas enseñanzas.

Convocada por la comunidad educativa del centro, ha salido desde la sede de la calle Compañía --que el Grado Superior comparte desde su creación en 2010 con el Profesional-- con final en la que se construye en el Bulevar y donde está previsto su traslado en curso 2025-2026.

Se produce tras la concentración del día 3 al mantenerse el "gran problema" que supone la "escasa" licitación planteada por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para equipar la nueva sede y tras las reuniones que la semana pasada mantuvieron con el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano.

En la del miércoles con una representación de la Asociación de Alumnos, los responsables de la Junta "dicen que es la dotación que va a haber para el principio del curso" y "que se va a trabajar en posteriores licitaciones y partidas presupuestarias, pero que en ninguno de los casos estarían para comienzo del curso".

Así lo ha indicado a los periodistas Pablo Fuentes, representante del alumnado, quien ha añadido que insistieron que "esta dotación no es suficiente" y que la respuesta es que, "mediante reestructuración de horario y otras vías, hay que intentar sacar para delante el principio de curso".

También se ha referido a la reunión del jueves con el profesorado. "Parece que ellos sí consiguen hacer ver que no es suficiente la dotación y él se compromete a aprovechar esta dotación de ahora y empezar a trabajar desde ya en nuevas partidas para que estén al principio del curso porque ya han visto que esta dotación no es suficiente como para empezar el curso", ha comentado.

Por ello y aunque ha valorado que, "por lo menos el diálogo parece que funciona", Fuentes ha hecho hincapié que "hasta que eso no sea oficial" y no comprueben "que está en marcha" no van a parar en sus movilizaciones.

"Con lo que hay no podemos empezar", ha asegurado. Al hilo, ha recordado que en la actual sede usan material del Conservatorio Profesional y a la nueva del Superior llevarán "una cantidad de instrumentos muy pequeña". De este modo, "con la dotación de 28 instrumentos que se va a aprobar", seguirían siendo "muy pocos" e insuficientes.

NORMALIDAD

De ahí que con esta nueva protesta hayan pedido "una solución real y oficial" de que "la dotación va a ser mucho mayor" y "lo suficiente para empezar el curso y para dar la clase con normalidad".

A la espera de que esa respuesta llegue, Fuentes ha afirmado que continuarán con reuniones, concentraciones y manifestaciones, además de mantener el movimiento en redes sociales, donde están logrando un importante respaldo. Un apoyo que también han expresado formaciones como el PSOE y Jaén Merece Más o el sindicato CCOO.

"La idea es, incluso, plantear huelgas, plantear viajes a Sevilla, si hiciera falta, para llevar a cabo allí protestas. Al final, no nos podemos quedar parados, estamos jugando con nuestro futuro", ha zanjado el representante del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Jaén.