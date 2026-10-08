Manifestantes andaluces por la vivienda claman "indignados" por la muerte de Maricarmen: "Nos da fuerzas para seguir"

Concentración en Sevilla en memoria de Maricarmen - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Almería han celebrado este jueves, 8 de octubre, concentraciones y actos de homenaje por la muerte de Maricarmen tras su desahucio en Madrid, para clamar con "indignación" por la situación de la vivienda en España y advertir de que lo sucedido otorga "aún más fuerza" a su lucha, si bien en Málaga la movilización tendrá lugar este viernes.

"La muerte o, como decimos nosotros, asesinato de Maricarmen nos ha dejado sin palabras. Ha sido en un momento crucial en el que se ha declarado la huelga general. Creo que se puede sentir la indignación de la gente", ha descrito la portavoz de la Acampada por la Vivienda de Sevilla, Maria José Fuentes.

Sobre las 19,30 horas de la presente jornada, algo más de medio millar de personas según datos de la Policía Nacional se concentraban en Las Setas en la capital andaluza en memoria de Maricarmen.

Tras guardar unos minutos de silencio alrededor de velas encendidas y carteles en los que podían leerse mensajes como "La ley de vivienda mató a Maricarmen" o "Justicia para Maricarmen", los presentes han indicado que su intención es que la memoria de la fallecida permanezca como un "ejemplo de lucha".

"Los jóvenes tenemos que seguir su ejemplo. Lo que ha sucedido nos ha dado aún más fuerza para permanecer aquí", ha descrito Fuentes, incidiendo en que la intención de este grupo, asentado en el referido emplazamiento desde la pasada semana, es "que la lucha no acabe el 11 de noviembre", por lo que no descartan continuar tras la convocatoria de huelga general de 24 horas por parte de los sindicatos para protestar por la situación de la vivienda en España.

En Córdoba la plataforma ciudadana 15M Stop Desahucios Córdoba ha llamado a concentrarse a la misma hora a las puertas del Ayuntamiento en una movilización de "duelo y rabia por la muerte de Maricarmen, recientemente desahuciada de su vivienda".

Con esta convocatoria, la plataforma cordobesa pretende "rendir homenaje a Maricarmen y, al mismo tiempo, denunciar una situación que no podemos aceptar", según ha señalado.

En Granada, se ha convocado una concentración este jueves, a las 20,00 horas, ante la Subdelegación del Gobierno bajo el lema 'Granada por Maricarmen'. El cartel anuncia una "concentración urgente" e incluye la consigna "¡No son muertes, son asesinatos!".

En Cádiz, el Sindicato de Inquilinas ha convocado un minuto de silencio por Maricarmen este jueves a las 21,00 horas en la plaza del Palillero, el punto donde ha estado la acampada.

De esta manera, han señalado que "nos dejaste un mensaje claro: 'Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'. Hoy nos reunimos para recordarte, pero también para seguir luchando por todas las que, como tú, solo quieren poder vivir y morir en su casa. Hasta siempre, Maricarmen. Tu lucha continúa".

En Almería, el movimiento Acampada Almería ha anunciado un homenaje a Maricarmen en el marco de sus reuniones diarias, que se celebran a las 19,30 horas al final del Paseo.

En Huelva, el colectivo Poetas de Huelva por la Paz celebra este jueves, a las 19,00 horas en el Bar 1900, el acto 'Versos para Maricarmen', que incluirá un minuto de silencio y lecturas de poemas dedicados a su memoria. Diversos poetas participarán en esta actividad con la que buscan "reivindicar la paz en estos momentos de dolor y de tanta convulsión", según han explicado.

Además, este viernes, a las 18,00 horas, se celebrará en el Parque Alonso Sánchez el acto de constitución formal de la Plataforma de Inquilinas en Huelva, donde también se rendirá homenaje a la fallecida, aunque el formato concreto está pendiente de determinar.

Por su parte, en Málaga la movilización tendrá lugar este viernes, 9 de octubre, a las 19,30 horas en la plaza de la Constitución. El cartel de la convocatoria recoge el lema 'Por Maricarmen: ¡La vivienda nos cuesta la vida!' y un llamamiento a la huelga general.

Al margen de estas convocatorias, Stop Desahucios 15M había organizado en Granada otra movilización para este jueves, a las 10,30 horas en la plaza Isabel la Católica, para impedir que una familia pueda verse abocada a un procedimiento de desahucio ante la "falta de soluciones por parte de una entidad bancaria". Por su parte, en Jaén no se han comunicado por el momento convocatorias de movilizaciones por la muerte de Maricarmen.