Maracena anuncia recurso en el contencioso por la Zona de Bajas Emisiones de Granada

Archivo - Imagen de archivo de una convocatoria del PSOE sobre la ZBE frente al Ayuntamiento de Granada - PSOE - Archivo

MARACENA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Maracena, en el área metropolitana de Granada, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el consistorio de Granada por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital granadina, una medida que está prevista entre en vigor con sanciones a principios de octubre.

El motivo principal, según ha informado este jueves el consistorio maracenero en una nota de prensa, es "la ausencia total de respuesta a las alegaciones y a la recogida de firmas que se presentaron para solicitar una ordenanza más justa y que no discrimine a los ciudadanos".

"Presentamos alegaciones, entregamos 2.000 firmas y el Ayuntamiento de Granada ni siquiera nos ha contestado. Únicamente aplazaron la entrada en vigor a octubre, pero los vecinos siguen sin conocer el protocolo para acceder a farmacias, hospitales o centros de trabajo. Lo único claro es que habrá multas", ha denunciado públicamente el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, del PSOE.

Desde el gobierno local insisten en que la actual normativa discrimina a quienes no están empadronados en Granada capital. "Un coche de Maracena con más de 20 años no puede acceder a la capital, pero sí si está empadronado en Granada, lo cual es claramente injusto. Tampoco explican los criterios para retirar sanciones, cómo acreditar que se va a trabajar o qué ocurrirá con el acceso al ocio, la cultura o el comercio", ha añadido Porcel.

Asimismo el Ayuntamiento de Maracena considera que la medida responde a un "afán recaudatorio" y que "la reducción de la contaminación ha pasado a un segundo plano". Asimismo, indica que en junio requirió formalmente la anulación de los acuerdos por "la falta de respuesta" del consistorio granadino, lo que, según la legislación de régimen local citada por el consistorio maracenero, podría suponer la nulidad de la ordenanza.

Hace meses el municipio metropolitano lideró con otros del entorno las alegaciones contra la ZBE de Granada y ahora el consistorio defiende estar "plenamente" legitimado para impugnar el acuerdo. La medida ha sido aprobada por unanimidad en pleno municipal. "Me resulta sorprendente que PP, Vox y Quiero Maracena hayan votado a favor en este punto, cuando durante su etapa de gobierno tuvieron la oportunidad de oponerse a la ZBE y no lo hicieron; ni asistieron a la asamblea del Consorcio de Transportes ni presentaron alegaciones para defender los intereses" de los maraceneros, ha señalado el alcalde.

El consistorio subraya que la estrecha relación histórica y la conurbación existente entre Maracena y Granada hacen imprescindible una regulación que no perjudique a los, muchos de los cuales se desplazan a diario a la capital por motivos laborales, sanitarios o de ocio.