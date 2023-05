Marifrán Carazo recupera la mayoría absoluta del PP en Granada en una corporación solo con PSOE y Vox

GRANADA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recuperado este 28M en Granada capital de la mano de Marifrán Carazo la mayoría absoluta con la que gobernó hasta 2015, por lo que no necesitará apoyos externos para gobernar en tanto, con el 98,82 por ciento escrutado, obtiene 15 concejales, un edil más que la cifra que marca la mayoría absoluta en el Pleno, frente a los diez del alcalde en funciones y aspirante socialista a la reelección Francisco Cuenca. Las candidaturas a la izquierda del PSOE, que han concurrido divididas, se quedan sin representación.

El PP, con el 45,26 por ciento de los votos --21,51 más que en los comicios de 2019--, saca más del doble de las actas que consiguió hace cuatro años, seguido del PSOE, con el 33,16 por ciento de los sufragios que le dan diez ediles --los mismos que hace cuatro años--.

Vox se sitúa en tercer lugar con un respaldo del 8,44 por ciento de los votos y dos concejales --logró tres en 2019--. Granada Unida para la Gente, que agrupa a IU, Más País, Vamos Granada, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Recortes Cero, logra un 4,49 por ciento de apoyo y no entra en la corporación local frente a los tres que lograba hace cuatro años cuando concurrieron junto a Podemos, que ahora lo hace en confluencia con Alianza Verde y obtiene un 2,94 por ciento de los votos y se quedaría también sin representación municipal.

Ciudadanos (CS) sufre un espectacular retroceso respecto a las municipales de 2019 y se queda en el uno por ciento de los sufragios frente al 14,82 por ciento obtenido hace cuatro años, cuando logró cuatro concejales. Adelante Andalucía, formación que lidera Teresa Rodríguez y que no concurrió como tal en los comicios de 2015 --era entonces la denominación de la confluencia de Podemos e IU-- alcanza el 0,75 por ciento de los votos.

El actual alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, optaba a revalidar el cargo después de que accediera a la Alcaldía en la mitad del mandato, tras romperse el pacto que había mantenido en el puesto a Luis Salvador, entonces en CS, en virtud de un acuerdo con el PP después de las elecciones de 2019, cuando el PSOE fue la lista más votada.

El entonces candidato popular y presidente del partido en la provincia, Sebastián Pérez, mantuvo que Salvador se comprometió a un relevo en la Alcaldía en 2021, aunque el exalcalde nunca lo reconoció. Los ediles populares terminaron abandonando el gobierno local y el regidor perdiendo el apoyo de CS, que lo expulsó cuando optó por facilitar el bastón de mando al socialista Cuenca.

La lista popular este 28M, en la que no han figurado ninguno de los hasta ahora ediles del PP en el Ayuntamiento de Granada, la ha encabezado Marifrán Carazo, que ha dejado su cargo como consejera de Fomento en el Gobierno de Juanma Moreno para optar a la Alcaldía. CS, que obtuvo cuatro actas hace cuatro años, pero que ahora no tiene ninguna, ha presentado una lista encabezada por Concha Insúa, que no logra representación, como tampoco la lista granadinista de Juntos por Granada.

La participación en las urnas en Granada se ha situado en el 61,54 por ciento y la abstención en el 38,45 por ciento.

Los resultados, con el 98,82 por ciento escrutado, son los siguientes:

SIGLAS CON'23 VOT'23 %'23 CON'19 VOT'19 %'19 PP 15 48.068 45,26 7 26.351 23,75 PSOE-A 10 35.218 33,16 10 36.001 32,45 VOX 2 8.965 8,44 3 10.552 9,51 GU/ADELANTE 0 4.769 4,49 3 11.045 9,95 Cs 0 1.070 1 4 16.448 14,82



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: