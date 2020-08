Marín acusa al PSOE-A de "utilizar el Covid" para "intentar ganar votos" y afea a Susana Díaz estar "missing total"

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha acusado al PSOE-A de "utilizar el Covid-19 con una actitud totalmente irresponsable" para intentar "ganar votos", al tiempo que ha lamentado que la secretaria general de este partido, Susana Díaz, "está missing total".

En una entrevista con Europa Press, Marín ha considerado que Susana Díaz "pretende ganar votos con la Covid" porque ahora "los culpables de todo lo que pasa es la Junta Andalucía, culpables del paro, culpables de los positivos, o parece que no hacemos PCR a nadie".

"El PSOE-A está en una actitud completamente irresponsable", ha afirmado a renglón seguido antes de lamentar que "un partido que ha gobernado durante 37 años en Andalucía esté hoy en las trincheras, en un momento donde hace falta que esté arrimando el hombro".

Además, el líder andaluz del partido naranja ha asegurado que Susana Díaz "ya la careta se la ha quitado" y nadie se cree los ofrecimientos de mano tendida que plantea día tras día al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento: "Somos adultos, que no falte a la inteligencia de las personas porque ya no la cree nadie".

Y no solo lamenta Marín que Susana Díaz no vaya de la mano del Gobierno andaluz a la hora de reclamarle al Gobierno central lo que le corresponde a la comunidad autónoma, es que, según ha recalcado, "el PSOE-A se ha quedado solo, pero solo es solo".

Se ha referido a la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento para explicar que han participado en su seno "con mucha responsabilidad" agentes de todos los estamentos, de todas las instituciones, de todos los colores políticos, aportando muchas ideas, y frente a eso "encontramos a un PSOE-A que está en la trinchera permanente, en ver cómo puede criticar la acción de gobierno o cómo puede decir que algo se ha hecho mal".

Marín ha criticado que el PSOE-A solo critica porque "no plantea ni una sola propuesta ni es capaz de apoyar ninguna medida cuando se lleva al Parlamento para reclamar lo que es de los andaluces".

"¿Dónde está Susana Díaz? Esa es la pregunta, creo que ha hecho lo que suele hacer siempre, ponerse de perfil cuando llegan los momentos difíciles", ha proseguido el vicepresidente de la Junta, que incide en que para la líder del PSOE-A, cuando era presidenta de la Junta "la culpa siempre era de Mariano Rajoy, y ahora, la culpa es de Juanma Moreno o de Juan Marín".

Ha explicado que no ha mantenido ningún contacto con Susana Díaz, como sí ha hecho con el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, o con representantes de los otros grupos parlamentarios, con los que ha celebrado "once reuniones en once semanas" para informarles y pasarles toda la información relativa a la situación de Andalucía con el Covid.

"Lógicamente hemos tenido nuestras diferencias pero ha habido un diálogo y yo se lo agradezco públicamente", ha señalado Juan Marín, que ha insistido en que Susana Díaz ha estado durante toda la pandemia "missing total".