Marín: Andalucía "sigue siendo referente nacional en creación de empleo" pese a la subida "coyuntural" del paro en junio

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Juan Marín, ha defendido este lunes que Andalucía "sigue siendo referente a nivel nacional de creación de empleo y riqueza" pese a la subida del paro registrado del pasado mes de junio, que ha considerado fruto de una "situación coyuntural".

En una atención a medios al asistir en Sevilla a la presentación del cartel anunciador de la 177ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Juan Marín se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras conocerse este lunes que Andalucía fue la única comunidad autónoma donde el paro registrado subió el pasado mes de junio, en un total de 6.345 personas, mientras que, por el contrario, en el conjunto de España se redujo en 42.409 desempleados en el mismo mes.

El vicepresidente en funciones ha defendido que la subida del paro en junio "siempre se produce en estas fechas" en Andalucía, porque, "aunque ahora el sector servicios tira mucho del empleo, hay otros sectores, especialmente el agroalimentario, el campo", que "paran", al igual que "la construcción", que "también suele parar estos meses" de verano, según ha agregado.

Por eso, Marín ha sostenido que esta subida del paro en junio es fruto de "una situación coyuntural", e "independientemente" de eso, cree que "Andalucía sigue siendo ese referente a nivel nacional de creación de empleo y riqueza".

En esa línea, ha avanzado que los datos de los meses de julio y agosto serán "fantásticos, y cerraremos el tercer trimestre" del año "con unos datos espectaculares en materia de desempleo" en Andalucía, según ha abundado Marín antes de defender que "es importante que sigamos con esa tendencia, y que ahora el sector servicios consolide mucho empleo que se ha venido creando".

AUGURA "UN BUEN AÑO" PARA EL EMPLEO

Así, Marín se ha mostrado "seguro" de que Andalucía "recuperará en este trimestre" el empleo perdido en junio, "en el sector servicios, la hostelería, la restauración, todos los sectores vinculados al turismo, y sobre todo también al comercio", según ha agregado antes de augurar que, "sin duda", 2022 "va a ser este un buen año para el empleo" en la comunidad autónoma.

Además, ha valorado que el actual "ya está siendo" un verano "de récord" en la llegada de turistas a Andalucía, y "julio y agosto van a seguir con esa tendencia", de forma que "hasta finales de septiembre está previsto la llegada de unos 13 millones de viajeros" a la comunidad autónoma.

De esta manera, se superan ya "casi en once puntos las previsiones de pernoctaciones y alojamientos para julio y agosto de 2019", por lo que 2022 "puede volver a ser un año de récord" turístico para Andalucía y en el que "se haya recuperado definitivamente un sector que durante estos dos años" de pandemia "ha sufrido muchísimo", según ha remarcado el vicepresidente en funciones.

No obstante, ha apostillado que "lo que hace falta es que la inflación y, especialmente el IPC, no dañe mucho el bolsillo de los andaluces y de las empresas, que no castigue tanto y eso se vea reflejado de alguna manera en una pérdida de empleo".