Marín critica la “incoherencia” de PSOE y Adelante sobre las funciones de la Diputación Permanente del Parlamento

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este viernes la "incoherencia" de PSOE-A y Adelante Andalucía sobre el funcionamiento de la Diputación Permanente del Parlamento, al hilo de que ambos grupos hayan anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por no estar de acuerdo con las funciones que está teniendo en esta situación de estado de alarma por la crisis del coronavirus.

En la rueda de prensa posterior a su reunión vía telemática con los grupos parlamentarios, Marín ha señalado que no ha visto "nada más incoherente" en su vida, por cuanto hace unos once días todos los grupos parlamentarios acordaron por unanimidad cómo se llevarían a cabo las sesiones de la Diputación Permanente y, sin embargo, PSOE-A y Adelante pusieron ayer en "tela de juicio" que en la Diputación se pudiera proceder a la convalidación o no decretos ley del Gobierno.

"Que lo expliquen porque yo no lo entiendo", según ha dicho Marín, quien ha criticado que PSOE-A y Adelante decidieran hace once días una cosa y, en cambio, ayer digan lo contrario.

Asimismo, ha querido defender a los magníficos letrados y juristas que tiene el Parlamento y que hacen "exquisitamente su trabajo", sin que haya cambio de criterio alguno en función del color político del Gobierno. Según Marín, parece que para el PSOE-A esos informes de los letrados eran "impolutos e inmaculados" cuando gobernaba en la Junta y ahora ya han "dejado de serlo".