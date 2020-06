Marín critica el plan piloto de Baleares con turismo alemán: "¿Andalucía no podrá recibir si no funciona?"

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado el plan piloto de Baleares para recibir turistas alemanes a partir del 15 de junio porque "pareciera que las fronteras no están cerradas" y ha llamado la atención sobre las consecuencias que conllevaría al resto de comunidades que experiencia no funcione. "¿Andalucía no podría recibir turistas alemanes este verano", ha preguntando.

"Si las fronteras están cerradas para uno, lo están para todos", ha subrayado Marín en rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de crisis por el coronavirus, junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

En este sentido, ha llamado a tener "todos las mismas posibilidades", a la par que ha afeado que sea el consejero de una comunidad el que negocie de manera bilateral con el ministro de Turismo alemán. "No es serio", ha advertido.

"¿Y si no funciona? ¿Qué pasa con el resto? ¿No podremos recibir turistas alemanes? ¿Andalucía no va a poder recibir turismo alemán porque en Baleares no haya funcionado?", ha preguntado Marín.

El consejero de Turismo también ha vuelto a insistir en la necesidad de disponer de un protocolo único en la Unión Europea (UE), un pasaporte sanitario, para garantizar que los viajeros de la UE llegan sin portar el virus. En este sentido, ha explicado que el Gobierno central está en negociaciones y espera que entre el 15 y 20 de junio se pueda llegar a un acuerdo al respecto.

"Cinco días antes de viajar se hace el test al viajero y si da negativo puede viajar", ha explicado Marín, quien ha remachado que la cuarentena de 14 días a los turistas extranjeros "mata" el turismo internacional. No obstante, ha advertido de la situación "bastante peor" que vive Reino Unido en el control de esta pandemia, lo que hace previsible que "no se pueda incorporar" al sistema de pasaporte sanitario que ya sí han establecido Austria y Alemania.

En cuanto al nivel de reservas en el sector turístico de cara al verano, Marín ha destacado que son "muy buenas" respecto a "la situación terrible de hace unas semanas". Asimismo, ha explicado que está funcionando mejor el turismo de interior que el de 'sol y playa', pero "los datos nos hace ser optimistas respecto a las pérdidas que se planteaban". Y, en cuanto al turismo internacional, ha reconocido que, aunque las cifras serás más bajas que en verano de 2019, "ya se están empezando a mover las reservas".

Por último, el consejero de Turismo ha señalado que unas 220 empresas hotelera, playas y camping ya cuentan con el sello de 'Andalucía Segura' de la Junta y a partir de este miércoles pueden empezar a pedirlo los negocios de hostelería.