Marín vería "un error" elecciones entre semana y espera que liberales de Cs "paren a la ultraderecha" como en Francia

CÓRDOBA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en dicha comunidad autónoma, Juan Marín, tras asegurar que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A), aún no le ha llamado para decirle cuándo convocará las próximas elecciones autonómicas y sabiendo ya que serán en junio, ha opinado que sería "un error" que Moreno convoque los comicios andaluces entre semana, a la vez que dicho esperar que en Andalucía los liberales "paren a la ultraderecha, como en Francia".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con la directiva de ATA Andalucía en Córdoba, Marín, quien ha dicho estar "tranquilo" y "seguro" de que Moreno le llamará y le comunicará "cuándo decide convocar" las elecciones andaluzas, ha destacado el hecho de que "ya han acabado las elecciones en Francia y los liberales han frenado a la ultraderecha, afortunadamente, y Europa puede respirar desde hoy mucho más tranquila que hasta ayer".

A este respecto, Marín ha dicho esperar "que en Andalucía también ocurre algo parecido, que los liberales paremos a la ultraderecha" en los comicios andaluces, considerando que convocarlos entre semana "sería un error", pues, según ha argumentado, "la gente tiene que trabajar y, evidentemente, a mi me gustaría que la gente fuera a votar con ilusión, con ganas y con tiempo. Ojalá que sean en domingo o un día que realmente todos podamos vivirlo como lo que tiene que ser, una fiesta de la democracia".

En cuanto a si tiene alguna preferencia de fecha, el líder de Cs Andalucía ha bromeado al señalar que "mientras que no sea el día 24, que es mi santo, y lo pueda celebrar con mis hijos", pues le daría igual, ya que "en política tenemos que estar siempre preparados para ir a las urnas, y lo interesante es ser capaces, cuando llegue el momento, de ofrecerles a los ciudadanos una alternativa o sencillamente, en este caso también, una continuidad, que es lo que a mí me gustaría que sucediera Andalucía".

Así, Marín quiere que siga "en marcha un Gobierno como el que hasta ahora hemos tenido, de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos Andalucía, que le ha sentado bien a los andaluces, pero seguro que será una fiesta y lo único que espero que los andaluces no vayan a votar con miedo, que no vayan a votar por revanchismo, que no voten en clave nacional, sino que voten en Andalucía, porque se ha demostrado que cuando pensamos en Andalucía y defendemos Andalucía, Andalucía es una potencia a nivel nacional, y que sea el día que sea, pues que todos disfrutemos" y, para ello, "la gente debería estar en su casa y no en el trabajo".

Respecto a un posible alianza entre Cs y el PSOE-A para frenar a la ultraderecha en Andalucía, Marín ha dicho que no lo sabe y que es algo que, "personalmente", no lo ha pensado, reiterando que lo que sí tiene

"muy claro" es que "la fórmula es un gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos Andalucía", mientras que el PSOE-A, "ni está, ni se le espera, lamentablemente", ya que "están en otros menesteres".

Así, ha reiterado que ahora no se le ocurre "otra fórmula que no sea la coalición de dos fuerzas políticas que han demostrado que son capaces, no solo de gestionar el más complicado de la historia de la democracia, como ha sido la pandemia" del Covid, sino "además hacerlo con resultado para los andaluces", confiando en que ello se tenga en cuenta el día de las elecciones y que en esa jornada "sea un día en el que todos los andaluces puedan participar".

ENCUESTAS

Por último, respecto a que las encuentras determinen que será el PP el que saque rentabilidad electoral al actual gobierno de coalición con Cs, mientras que la formación naranja pierde apoyos, Marín ha asegurado que "la rentabilidad de este gobierno se la tienen que quedar los andaluces, que han vivido un poquito mejor y han estado más tranquilos", ya que "se ha generado mucho empleo" y Andalucía "lidera a nivel nacional el crecimiento económico", y esa es "la rentabilidad de un gobierno".

"Después las urnas y las elecciones son otra cosa --ha reconocido--, y cuando lleguen las elecciones, pues ya veremos, pero yo creo que siempre hay que estar preparados para ir a las urnas y para cualquier resultado electoral", considerando Marín "que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes y maduros para saber lo que tienen que votar, y si el día de las elecciones deciden que este Gobierno tenga continuidad, pues seguramente en Andalucía le irá muy bien. En qué proporción, da igual, lo importante es la suma".