Marín saluda que Cs mantenga su asamblea en marzo y se modifiquen estatutos para "no interrumpir el proceso iniciado"

Publicado 11/02/2020 13:25:04 CET

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha saludado este martes que la gestora del partido decida que la asamblea general del partido se mantiene para el 14 y 15 de marzo teniendo en cuenta que tendrían que modificar los estatutos para que "no se interrumpa un proceso que ya se había empezado".

"Me parece una buena decisión si la gestora finalmente toma la decisión de convocar una asamblea porque sea necesario modificar los estatutos para que no se interrumpa un proceso que ya se había empezado, creo que va en la dirección correcta", ha señalado a preguntas de los periodistas toda vez que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y miembro de la Gestora de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha avanzado que el partido promoverá un cambio en sus estatutos para que la convocatoria de citas electorales no pueda alterar la celebración de la V Asamblea General del partido, prevista para el 14 y 15 de marzo.

Marín ha apuntado que, antes de que Galicia o País Vasco tomarán la decisión de adelantar las elecciones, Cs ya había convocado a "toda la militancia y los afiliados" en un proceso interno, donde "los compromisarios se elegirán dentro de unos días y las personas que decidan presentarse a las primarias con su lista para ser presidente de este partido ya han llevado a cabo muchos trabajos".

En este sentido, ha insistido en que "lo normal" es que se produzca la asamblea general "en la fecha en la que estaba planteada, el 14 y 15 de marzo", por lo que si esa es la decisión, Marín "lo ve acertado y lo aplaude". "Es lo que tenemos que hacer", ha destacado.

Por último, ha apostado por que, "una vez cerrada la nueva dirección", esta decida "cómo y de qué forma" Ciudadanos se plantea ir a las elecciones en País Vasco y Galicia y "en cuantos procesos electorales se abran porque las catalanas puede ser en breve".