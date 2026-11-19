Marta Bosquet asiste en el Pleno del Parlamento a su elección como Defensora del Pueblo Andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía acogerá este viernes, 20 de noviembre, el acto de toma de posesión de Marta Bosquet como Defensora del Pueblo Andaluz, siendo la primera mujer que alcanza dicha responsabilidad en la historia de la autonomía.

Según han informado desde el Parlamento, el acto se celebrará a partir de las 10,30 horas en el Salón de Protocolo, y estará presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, así como contará con la presencia del Defensor del Pueblo saliente, Jesús Maeztu, que se encontraba en funciones desde septiembre de 2024 tras haber expirado su segundo mandato en dicho cargo.

La que fuera presidenta del Parlamento andaluz en la XI Legislatura y diputada de Ciudadanos (CS) por Almería Marta Bosquet fue elegida el pasado 11 de noviembre como Defensora del Pueblo Andaluz en el Pleno de la Cámara andaluza con los votos de los diputados de PP-A y Vox, y ante la ausencia de los representantes de los grupos de la oposición --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía--, que se ausentaron ese día del Pleno para apoyar la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para esa jornada.

La votación para la elección de Marta Bosquet se llevó a cabo por llamamiento individual de los diputados y en urna junto con otras dos votaciones, para reelegir a Rafael Porras como presidente del consejo de administración de la radio televisión pública andaluza, y a María Jesús Botella como miembro del consejo de administración del ente público a propuesta del PP-A, quien también tomará posesión de dicha responsabilidad este viernes.

En concreto, la candidatura de Marta Bosquet sumó 66 votos a favor y ninguno en contra, según informó la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, al término de la votación, por lo que alcanzó la mayoría de tres quintos de la Cámara requerida para ser elegida como titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, anunció el pasado 9 de octubre a través de un mensaje en su cuenta en la red social 'X' la propuesta de su grupo para que Marta Bosquet se convirtiera en la primera mujer que dirija la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en sustitución de Jesús Maeztu.

En el momento de ser propuesta como Defensora del Pueblo, Marta Bosquet era presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Moreno destacó de ella su "compromiso con el diálogo, su trayectoria, su amplio conocimiento jurídico y su marcada sensibilidad social", lo que la "convierten en una persona idónea para defender los intereses de los andaluces", según defendió.

TRAYECTORIA

Nacida en Almería en 1969, Bosquet ostentó el cargo de presidenta del Parlamento de Andalucía en la XI legislatura --de diciembre de 2018-abril de 2022--, después de que su formación, Ciudadanos, llegara a un pacto de gobierno con el PP-A que llevó a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta.

Fue diputada autonómica de Ciudadanos por la provincia de Almería desde 2015 a 2022. Cuenta con un Máster en Derecho Administrativo y Función pública, por la Escuela de Ciencias Jurídicas y es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, año 1994. En el ámbito laboral, cuenta con 22 años de experiencia profesional como letrada en ejercicio, desde abril de 1995 hasta el año 2015. Formó parte de un despacho de abogados en Almería, hasta que en el año 1998 abre su propio bufete.

Durante los años de ejercicio de su profesión, llevó la asesoría jurídica externa de diversas mercantiles, sobre todo de los sectores de la promoción y construcción, actividad agroindustrial y de restauración. Ha ejercido como abogada de particulares y de empresas en los ámbitos civil, penal, administrativo y concursal. Ha impartido clases de Derecho Penal en la academia del Centro de Estudios Universitarios de Almería, años 1999 y 2000.

En el ámbito político, durante la X Legislatura del Parlamento de Andalucía fue presidenta de la Comisión de Justicia; portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas sociales; portavoz en la Comisión de Investigación de las Subvenciones para la Formación Profesional y el Empleo en Andalucía; portavoz de la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones; portavoz en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio; vocal del grupo de trabajo relativo a Financiación Autonómica y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, ha participado como ponente en diversos cursos y charlas.

Marta Bosquet se convierte en la cuarta persona que asume la titularidad de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz desde su origen, hace más de 40 años, tras Manuel Conde-Pumpido, José Chamizo y Jesús Maeztu.