Martín (PP-A): "No hay suficientes notarios en España para dar fe de todas las barbaridades que Sánchez ha perpetrado"

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha manifestado este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica que "no hay suficientes notarios en España para dar fe de todas las barbaridades que Pedro Sánchez y su gobierno han perpetrado en estos seis años de esperpento".

Ha lanzado un mensaje a los socialistas andaluces en relación al 41 congreso federal del PSOE, que comienza este viernes en Sevilla y que reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general para advertir de que "tienen al presidente más antiandaluz de la historia", según una nota de este partido.

Durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control en el Parlamento andaluz, ha reclamado al Gobierno de España "un sistema de financiación justo y equitativo" y ha recriminado al secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, su defensa de "una negociación bilateral con Cataluña y después se siente con los demás", así como su justificación "los privilegios al independentismo catalán y los perjuicios a Andalucía a cambio de mantener en el sillón a Pedro Sánchez".

A juicio de Toni Martín, "el PSOE andaluz de hoy se ha convertido en una delegación del sanchismo pura y dura que no le aporta nada bueno a Andalucía". En esta línea, se ha referido las palabras de Felipe González en una reciente entrevista, en las que decía que "el PSOE no es hoy el tercer partido de Andalucía porque no hay un segundo", una situación que ha achacado a la figura de Sánchez, a quien ha calificado como "el presidente más anti andaluz de la historia".

"Este fin de semana el PSOE celebra su congreso federal en Sevilla, monopolizado por la corrupción", ha subrayado el portavoz parlamentario popular, quien ha reprochado a los socialistas andaluces que "pese a ello, se van a poner de pie, van a reelegir como su número uno y se van a partir las manos aplaudiendo a un individuo que tiene a su esposa imputada por cuatro delitos; a su hermano imputado por dos delitos; al que era su mano derecha imputado por cuatro delitos junto a toda su banda; a su fiscal general imputado y que va a seguir teniendo más imputados al ritmo de La Traviata que va a seguir cantando uno que yo me sé", ha añadido.

Respecto a las críticas sobre la respuesta del Gobierno andaluz a las peticiones de comparecencias en relación a los contratos de emergencia del SAS, Martín ha censurado que la oposición se haya convertido en "un equipo de difamación sincronizada" y ha aportado datos sobre las comparecencias y respuestas ofrecidas en el Parlamento por los distintos consejeros de Salud en Andalucía desde que gobierna Juanma Moreno. Han sido 174 las ocasiones en las que han acudido a comparecer los distintos titulares del ramo. Además, han respondido a cerca de un millar de preguntas en la Cámara.

Martín ha dado las gracias a los distintos consejeros por acudir al Parlamento a dar cuentas cada vez que se les ha solicitado, así como al propio presidente Juanma Moreno, que ha acudido en un centenar de ocasiones a la sesión de control.

Frente a ellos, ha indicado que el Gobierno de Sánchez tiene pendientes más de mil comparecencias pendientes solicitadas en el Congreso y lleva dos años y medios sin ir a comparecer en el Senado porque no tiene mayoría.