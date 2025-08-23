Más de 125.000 alumnos andaluces de estudios postobligatorios no universitarios fueron becados el curso 2024-2025

SEVILLA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 125.094 alumnos andaluces de ciclos formativos postobligatorios no universitarios han podido cursar sus estudios gracias a las becas concedidas por el Estado, siendo los estudiantes de Bachillerato el grupo mayor número de beneficiados, con un total de 54.490 becas aceptadas. Las enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español incluyen Bachillerato, ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior, las enseñanzas artísticas profesionales, las deportivas, idiomas, así como las enseñanzas artísticas superiores.

En una nota, el Gobierno ha detallado que del total de becas otorgadas en el curso 2024-2025 en Andalucía, tras los estudiantes de Bachillerato, la etapa que acumula mayor número de estudiantes son los ciclos Formativos de FP de Grado Superior, con 36.155 aceptadas; de Grado Medio, con 26.386 alumnos con apoyo económico y los pertenecientes a ciclos formativos de FP básica, donde pudieron cursar sus estudios 2.578 estudiantes con becas.

En cuanto al género de los beneficiados, el 52,62% de las solicitudes aceptadas estuvieron destinadas a mujeres estudiantes (65.821), mientras que el 47,38% eran hombres (59.273). Según el tipo de centro en el que cursaban los estudios, el mayor volumen -- 88.532-- pertenecían a Institutos de Educación Secundaria, 27.053 a centros docentes privados, 2.093 estaban matriculados en centros públicos integrado de FP y 1.756 a alumnos de conservatorios profesionales de música.

Asimismo, dentro de las becas objeto de análisis estudios también se incluyen las destinadas a alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, que en el curso 2024-2025 alcanzó las 45.967 becas, el 91,08% de las solicitadas (50.467). En este caso, el 70,30% eran para alumnos (32.316) y el 29,7% para alumnas (13.651). En estas ayudadas, 23.748 tuvieron como destino a estudiantes de Educación Primaria, 10.395 en Educación Secundaria Obligatoria y 7.951 en Educación Infantil.

Por tipo de centro donde cursaban sus estudios, 22.851 cursan sus estudios en centros de Educación Infantil y Primaria, 9.425 en institutos de Educación Secundaria y 9.197 en centros docentes privados. Para el curso 2024-2025, el Gobierno de España ha destinado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros a becas y ayudas al estudio, una cifra que ha aumentado en más de 1.100 millones de euros desde 2017, más de un 80%.