Más de 190.000 niños andaluces reciben atención de fisioterapeutas en los centros públicos en 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respaldado la "aspiración" de los fisioterapeutas dedicados a la atención de niños y adolescentes del reconocimiento de su especialidad en la inauguración del I Congreso Internacional de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría (AEF-Ped), que se celebra en Sevilla.

Antonio Sanz, que ha enmarcado que la creación de una nueva especialidad sanitaria en España implica un "riguroso proceso regulado por el Ministerio de Sanidad, que debe estar respaldado por las sociedades científicas y otros organismos nacionales y responder a las necesidades asistenciales", ha destacado que solo en 2025 más de 190.000 niños y adolescentes han requerido de los cuidados de un fisioterapeuta en centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

En concreto, ha detallado el titular de Sanidad, los fisioterapeutas del SAS han tratado a 132.037 niños en el ámbito hospitalario durante el año pasado y a 57.078 en la Atención Primaria.

Con estos datos, ha animado a los fisioterapeutas a "iniciar este proceso porque ciertamente el trabajo que realizáis requiere de una especialización para el tratamiento en niños y adolescentes".

El consejero ha señalado que "la profunda transformación del sistema sanitario que estamos afrontando" ha supuesto "la incorporación de nuevos profesionales y el reconocimiento de nuevos perfiles, asociados a la ampliación de las carteras de servicio".

Así, desde 2018 a 2025 el número de fisioterapeutas en la plantilla del SAS ha crecido un 68%, pasando de 840 profesionales a 1.412, a los que se suman los 272 contemplados en la ampliación de la plantilla estructural del SAS aprobada por el Consejo de Gobierno en octubre, con lo que se alcanzan los 1.684 fisioterapeutas, de modo que, como ha subrayado, "hemos duplicado la plantilla en siete años".

Antonio Sanz ha abundado en que "esta reforma de la Atención Primaria no es sólo cuantitativa, es también cualitativa", pues "estamos consolidando un modelo multiprofesional más resolutivo", que incluye, como ejemplo, la derivación directa desde Atención Primaria a fisioterapeutas en centros de salud y dispositivos próximos al domicilio del paciente.

"Esto evita pasos intermedios innecesarios, reduce tiempos de espera y acerca la rehabilitación a la población, especialmente en patologías musculoesqueléticas frecuentes. Es eficiencia organizativa y mejora funcional para el paciente", ha valorado, por lo que "los resultados de este pilotaje sientan las bases para su progresiva implantación en toda Andalucía".

Para poder afrontar esta ampliación de la cartera de servicios en Atención Primaria, el titular de Sanidad ha explicado que se han promovido y priorizado proyectos para la creación y adecuación de espacios de atención por fisioterapia y terapia ocupacional, así como para la adquisición de equipamientos.

En concreto, se han planificado actuaciones en los centros del SAS por 10,5 millones de euros, de los que 4 millones de euros se destinan a la adquisición de equipamiento y 6,5 millones de euros para la adecuación de espacios, con los Fondos del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria procedentes del Ministerio de Sanidad.

Junto a la incorporación en la Atención Primaria, el SAS está desarrollando experiencias que evidencian también la ventaja de incorporar la fisioterapia al equipo de la UCI, tanto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla como en el Hospital Universitario Poniente de Almería, pues "favorece la recuperación funcional de pacientes de larga estancia".

Por tanto, ha concluido el titular de Sanidad, "los fisioterapeutas tienen cada vez una mayor presencia en la atención a los pacientes en el SAS y nuestra intención es que siga creciendo".

No en vano, ha añadido, "hemos acordado con los representantes del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, la organización de grupos de trabajo para la actualización de la cartera de servicios ya puesta en marcha".

En el acto han intervenido, además, el presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría, Francisco Javier Fernández; la vicepresidenta de la AEF-Ped, María Eugenia Sánchez; la presidenta del Comité Organizador del congreso y representante del Centro Universitario San Isidoro, Raquel Chillón; y el presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (COFIGA), Gustavo Paseiro.