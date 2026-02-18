Más de 2.700 mayores participarán mensualmente en los talleres organizados por el Ayuntamiento de Córdoba

Personas mayores participantes en los talleres organizados por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (CPAPM). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.700 personas mayores participarán mensualmente en los talleres organizados por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba en los 14 Centros de Participación Activa para Personas Mayores (CPAPM), dentro de un nuevo contrato que pasa de 8.000 a 12.000 horas anuales.

Según ha informado el Consistorio, los talleres llevan un mes en funcionamiento y cuentan con una programación que abarca áreas diversas, como desarrollo personal y memoria, actividades medioambientales, artesanía y manualidades, teatro y expresión artística, música y formación coral, baile y actividad física, idiomas y animación a la lectura, patrimonio histórico y habilidades para la vida cotidiana, así como talleres temáticos sobre salud, gastronomía o tradiciones locales, adaptándose a fechas señaladas en la ciudad como el Carnaval, la Feria, las Cruces, los Patios y la propia Semana del Mayor.

La oferta se adapta a la demanda de los usuarios de cada centro, que son quienes eligen los talleres que quieren desarrollar, y se llevan a cabo con metodologías participativas y de dinamización grupal, con una media de 20 mayores por clase. Se imparten durante todo el año, exceptuando el mes de agosto, organizados en horario de mañana y tarde, con una duración de entre seis y 20 clases por taller.

El nuevo contrato con la UTE Training MBA es de hasta cinco años, dos iniciales con tres posibles prórrogas de un año (2+1+1+1) y amplía las horas de actividad, con un presupuesto de 257.760 euros anuales sin IVA, 77.076 euros más que el anterior contrato, es decir, un valor estimado total de 1.288.800 euros sin IVA.

AMPLIAR VARIEDAD Y MAYORES

La teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha afirmado que "este aumento de recursos permite ampliar tanto la variedad como el número de mayores que pueden participar, con el objetivo de que ninguna persona mayor se quede en casa por falta de oportunidades".

Para Contador, "estos talleres ayudan a seguir cuidando de los mayores, fomentando un envejecimiento activo a través de la convivencia, el aprendizaje continuo y la participación social, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida y luchar contra la soledad no deseada".