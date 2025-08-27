Más de 300 personas sin hogar reciben el apoyo de Cruz Roja en Córdoba en el primer semestre

La Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja atiende a una persona sin hogar en la Plaza de las Tendillas de Córdoba. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas sin hogar han sido atendidas en el primer semestre de 2025 en Córdoba por la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja, un dispositivo conformado íntegramente por voluntariado que recorre tres noches a la semana las calles de la capital para ofrecer a este colectivo comida y bebida reparadora y apoyo humano, entre otras cosas.

Según ha informado la institución humanitaria, durante el verano, en los lotes de comida repartidos se incluyen productos frescos como gazpacho, leche, agua y fruta para combatir las altas temperaturas.

De igual modo, desde junio se han retomado las salidas los miércoles por la mañana, en las que el voluntariado de la entidad reparte un pequeño desayuno a las personas sin hogar.

"Al igual que hacemos en los períodos de más frío, en los momentos de calor intenso tratamos de ofrecer un apoyo especial a este colectivo, porque, si bien todo el año resulta muy duro no tener un techo bajo el que cobijarse, sabemos que hay épocas en las que vivir a la intemperie resulta especialmente difícil", ha recordado Emilia Valera, responsable técnica de la UES.

En estos últimos días, el voluntariado de Cruz Roja ha atendido en cada una de sus salidas a unas 70 personas que viven en la calle. El perfil habitual, a juzgar por las atenciones que realiza el personal de la organización humanitaria, es el de un hombre de entre 45 y 59 años (38% del total) de nacionalidad española (dos de cada tres asistencias) al que la fragilidad económica, la falta de una red de apoyo y otras circunstancias han conducido a esta situación de extrema vulnerabilidad. Y en un buen número de casos, tienen problemas de salud mental añadidos.

En lo que va de año, han sido más de medio centenar las personas que han participado como voluntarias en este proyecto, que se realiza en coordinación con el resto de entidades que integran la Red Co-Habita de atención a personas sin hogar, de la que también forman parte Adeat, Fundación Prolibertas, Cáritas, Fundación Don Bosco, Hogar Sí y el propio Ayuntamiento.

La UES --que cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía-- busca servir de enlace para intentar, en la medida de lo posible, integrar al colectivo de personas sin hogar en la red de asistencia normalizada, con objeto de favorecerr de este modo su inclusión en la sociedad.