Más de 400 personas ciegas votarán de forma autónoma y secreta en Andalucía gracias al braille. - ONCE

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.552 personas ciegas y con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma en todos los rincones de España en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, gracias al kit de voto accesible en braille. En Andalucía, serán un total de 430 las personas ciegas que ejerzan este derecho de modo autónomo y secreto.

Por provincias las solicitudes de voto en braille son: Almería, 26; Cádiz, 58; Córdoba, 46; Granada, 51; Huelva, 18; Jaén, 51; Málaga, 75; y Sevilla, 105, según ha informado ONCE en una nota.

El kit de voto accesible --que ha triplicado sus solicitudes respecto a las últimas elecciones generales-- es un procedimiento de votación que permite a las personas ciegas y con discapacidad visual que conozcan el braille ejercer su derecho a voto de forma autónoma.

De este modo, "garantizamos una participación más autónoma, pero, sobre todo, nuestro derecho a la privacidad", ha asegurado la responsable de la Unidad Braille y del Departamento de Comisión Braille Española y del Etiquetado en la ONCE, Marina Rojas.

Este kit, que por primera vez se ha podido solicitar a domicilio, contiene las papeletas electorales y los sobres de votación iguales a los que utiliza toda la ciudadanía y, junto a ellos, la correspondiente documentación en braille, así como instrucciones sobre su uso.

De esta manera, la persona ciega revisa las opciones de voto en braille y elige su opción duplicada y anexa en tinta, con la que ejerce el voto. En el caso del Senado, cuenta con una plantilla troquelada y con información en braille que, sobrepuesta a la normalizada, le permite marcar sus candidatos. Luego, ya con los sobres habituales, vota.

Hasta el momento, el solicitante tenía que esperar hasta el día de la votación, acercarse a la mesa electoral y solicitar el kit de voto en braille para que se lo entregaran y proceder a ver toda la documentación en un espacio reservado, con dificultades de espacio y tiempo.

En cambio, en estas elecciones, las personas que lo han solicitado han podido recibir esta documentación antes en el domicilio, lo que "facilita la preparación del voto".

ACCESIBILIDAD GRACIAS AL BRAILLE

En diciembre de 2007 se aprobó el Real Decreto 1612/2007 que regula el procedimiento de voto accesible. Así, la primera vez que las personas ciegas y con discapacidad visual pudieron votar de forma autónoma fue en las elecciones generales de 2008, lo que supuso "un gran avance en sus derechos".

La Comisión Braille Española es el órgano que se encarga de revisar y verificar que la documentación en tinta y braille corresponde y es legible para que pueda ser utilizado por la persona que lo solicite.

Este procedimiento está disponible para las elecciones generales, europeas y autonómicas, pero que, debido al volumen de partidos, candidatos y los tiempos de cierre de listas, no está disponible para las elecciones municipales.

Con todo ello, este kit de voto accesible lo han podido solicitar todas aquellas personas que sepan utilizar el sistema braille, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o que sean afiliados a la ONCE.

EL FUTURO DE LAS ELECCIONES ACCESIBLES

Desde la ONCE continúan trabajando para impulsar y garantizar el voto accesible de las personas ciegas y con discapacidad visual. En 2024, una comitiva formada por personas con y sin discapacidad visual, presentaron ante varios eurodiputados en el Parlamento Europeo las posibilidades que ofrecía incluir el sistema del código QR en las papeletas, entre otras variantes.

Se trata de evitar que se queden fuera del derecho al sufragio autónomo y privado personas, que, por ejemplo, han perdido la vista recientemente o no tienen conocimientos suficientes de braille. Por eso se trabaja en propuestas y proyectos para que el voto accesible, apoyado en la tecnología, sea una realidad para todas las personas ciegas, también quienes no se manejan con el braille.

En palabras de la vicepresidenta del Grupo Social ONCE, Imelda Fernández, "queremos dar un paso más, porque tenemos que votar de forma segura, autónoma y privada. El braille es importantísimo, pero queremos ir más allá". Por tanto, "estamos diseñando una aplicación para poder votar desde nuestro dispositivo móvil y garantizar este derecho", ha señalado.