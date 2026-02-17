Más de 500 escolares participan en los talleres de divulgación científicas organizados por la Universidad de Jaén

Conferencia-taller que ha impartido la arqueóloga Carmen Rueda - UJA

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 530 escolares han participado en los 18 talleres de divulgación científicas organizados en el Campus de Las Lagunillas por la Universidad de Jaén (UJA) en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La vicerrectora de Igualdad, Pilar Fernández, junto al director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio A. Olivares, y la directora de Proyección Corporativa, Manuela Ortega, han sido los encargados de dar la bienvenida al alumnado participante y que se han desplazado desde 16 centros de la provincia.

Pilar Fernández ha recordado la finalidad de esta efeméride, conmemorada el 11 de febrero, que no es otra que visibilizar e incentivar que las chicas se decanten por estudios donde existe una brecha en relación a la presencia femenina, lo que se conoce como titulaciones STEM (Ciencias, Matemáticas, Ingeniería).

En este sentido, ha señalado que desde la Universidad de Jaén se busca "incentivar y sobre todo también reconocer el papel importante de la mujer en la ciencia". "No se puede hacer ciencia sin las mujeres y recordamos un poco tiempos pasados donde las mujeres científicas estuvieron ocultas, estuvieron escondidas e incluso se les negaba la presencia, el reconocimiento como científicas", ha señalado.

Por su parte, Julio Ángel Olivares ha declarado que se trata de hacer "justicia a las científicas de la historia, aquellas que permitieron el avance en disciplinas como la física, la química, las matemáticas, las humanidades y tantas otras".

Asimismo, ha apuntado que además se celebra la divulgación científica, porque, en los diferentes talleres que se han desarrollado a lo largo de la mañana, las científicas de la Universidad de Jaén "han propuesto viajes a través del conocimiento, el entretenimiento y los retos".

El acto de bienvenida ha contado con la conferencia-taller que ha impartido la arqueóloga Carmen Rueda, que ha llevado por título 'Arqueología en Acción: viaje científico a nuestro pasado íbero'. Posteriormente, tras una pausa, los escolares se han dividido en grupos para participar en los 18 talleres organizados bajo el título genérico 'Un día con una científica en la Universidad de Jaén'.

Esta actividad forma parte del XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la UJA, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades.