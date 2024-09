Más de 60 explotaciones ya están inscritas como titularidad compartida en Andalucía, la mitad en los últimos tres años

Fernández-Pacheco espera poder "acabar con la lista de espera" del relevo generacional con la nueva línea de ayudas



SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El registro de titularidad compartida, gestionado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, sigue ganando inscripciones de forma paulatina en Andalucía y ya son 62 explotaciones las que están inscritas, de las que 34 lo han hecho en los últimos tres años.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha apuntado que este registro "solo trae beneficios a aquellos que se inscriben" y, de ahí, los esfuerzos de su departamento "para impulsarlo".

"Se trata de un registro que, en primer lugar, visibiliza el papel de la mujer en el campo", ha explicado Fernández-Pacheco para ahondar diciendo que ya ha sido "abandonada la idea de la mujer dedicada a la tarea doméstica" cuando, en realidad, "trabaja en el campo y contribuye tanto o más que el marido a los beneficios que el campo aporta".

A nivel nacional, las explotaciones inscritas son 1.348, por lo que las 62 andaluzas representan el 4,6%. Por provincias, la que más explotaciones de titularidad compartida tiene registradas en la región es Almería, con 24; seguida por Cádiz, con nueve; Granada y Huelva, con ocho cada una; Sevilla, con siete, y Jaén, Córdoba y Málaga, con dos cada una.

"Es verdad que los datos son bajos y a nosotros nos gustaría que estos datos siguieran creciendo, pero también es cierto que desde el año 2022 la tendencia es muy positiva. Están aumentando las solicitudes", ha manifestado.

En concreto, ha detallado que más de la mitad de las solicitudes de inscripción en este registro, 34, se han formalizado en los últimos tres años. "Eso marca una tendencia muy positiva, pero desde luego, conscientes como somos de los beneficios que trae, desde la Consejería, vamos a intentar impulsar este registro para que cada vez sean más", ha apostado. La edad media de las andaluzas en explotaciones que comparten titularidad es de 44 años.

"El papel de la mujer en el mundo rural está ahí y no se puede invisibilizar, sino todo lo contrario. Este tipo de registro además trae importantes beneficios fiscales, además de la visibilización de la mujer, que sin duda es fundamental", ha subrayado.

"Además de la cotización de los dos miembros de la pareja a la Seguridad Social, los dos titulares de la explotación pueden ser beneficiarios directos de ayudas. Asimismo, el reparto de rendimiento al 50% genera un importante ahorro fiscal y los dos titulares pueden ejercer labores de representación y responsabilidad sobre la explotación", ha detallado el consejero.

De igual manera, ha señalado que los cotitulares tendrán preferencia en el acceso a la formación y asesoramiento e, incluso, trato preferente en determinadas subvenciones encaminadas a fomentar el relevo generacional y la mayor presencia de la mujer en el sector de forma profesionalizada.

4.000 JÓVENES MÁS EN EL CAMPO DESDE 2019

Cuestionado sobre el relevo generacional y una vez que su Consejería ha abierto el curso político con la aprobación de una nueva línea de ayudas por valor de 130 millones de euros que podría beneficiar a unos 2.100 nuevos jóvenes, el consejero ha señalado que "la vida del agricultor no es una vida fácil, no está exenta de problemas", por lo que hay que conseguir que "los jóvenes vean atractivo el embarcarse en un proyecto empresarial vinculado al campo", lo que es "beneficioso no solo para ellos sino para la sociedad en su conjunto".

"Vamos a ser capaces de seguir garantizando la soberanía alimentaria de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país y además vamos a fijar poblaciones en el mundo rural", ha apostillado para considerar que esta convocatoria de ayudas es "fundamental".

Según los últimos datos, unos 4.000 jóvenes se han incorporado al campo desde que 2019, año de llegada de Juanma Moreno a la presidencia del Gobierno andaluz. Y, con esta nueva línea de ayudas, se espera incorporar unos 2.100 más, pero, sobre todo, "acabar con la listas de espera" y que "esos jóvenes que aun cumpliendo con la viabilidad económica y técnica de su plan de negocio, no podían optar a la ayuda porque los recursos eran insuficientes".

"Creemos que vamos a poder llegar al 100% de los solicitantes y eso sería una magnífica noticia", ha deseado a lo que ha añadido que incluso se podría ampliar el montante total de las ayudas. "Ojalá haya tantísimos jóvenes andaluces que decidan emprender en el mundo agrario como para que tengamos que modificar la convocatoria. Esa sería una magnífica noticia que lejos de preocuparnos nos alegraría muchísimo", ha concluido.