Más de 755.800 andaluces reciben el Ingreso Mínimo Vital en el mes de octubre

Archivo - Una mujer con un carro de la compra en las colas de gente durante la entrega regalos a más de 100 niños vulnerables, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 243.122 hogares andaluces en los que viven 755.886 personas. En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 18,49% y el número de personas protegidas ha crecido un 18,53%.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado en una nota que "los datos demuestran que Ingreso Mínimo Vital se consolida como una herramienta eficaz que refleja el esfuerzo del Gobierno de España por acercar esta ayuda a quienes más la necesitan". En concreto, este mes, hay 37.941 prestaciones activas más en la comunidad autónoma que las que había hace un año y se han sumado 118.176 personas.

De este modo, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la cuantía media de la prestación es de 462,06 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 155,7 millones de euros.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 73% de los titulares (179.033) y el 53,1% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 401.508.

Según ha explicado el Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital constituye una "herramienta esencial" en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia.

Actualmente, el 39,7% de los beneficiarios andaluces son menores de edad, lo que supone 300.710 niños, y adolescentes protegidos por esta prestación. En octubre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (174.914 hogares, el 71,9% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 37.292 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados de los hijos e hijas.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En octubre, 179.289 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,5 euros por menor y de 119,4 euros por hogar con menores.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años. El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil. Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de un millón de andaluces, de las que más de 441.000 son niños y adolescentes.

"El Ingreso Mínimo Vital es una de las principales herramientas para combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones de vida de los menores en familias con dificultades económicas", ha señalado Fernández, quien ha subrayado además que el Gobierno de España sigue trabajando para ampliar su alcance y reforzar su efectividad.

EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LOS JÓVENES

La media de edad de los beneficiarios del IMV, en Andalucía, es de 28,14 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si se exceptua a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,56 años.

"El proceso de evaluación continua de esta prestación ha permitido incorporar mejoras que facilitan a los jóvenes el acceso al Ingreso Mínimo Vital cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad", ha explicado el delegado del Gobierno.

En este sentido, se han incorporado mejoras dirigidas a facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos/as a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años.

Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.