Más de 8.000 visitantes respaldan la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica en Córdoba

Foto de familia en la presentación de la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica, el IV Encuentro Empresarial Cofrade y el III Salón del Emprendimiento Cofrade. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II Feria Cofrade de España e Iberoamérica ha clausurado sus puertas en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) con más de 8.000 visitantes y un balance positivo de participación. Celebrada del 16 al 18 de octubre, la cita ha reunido a profesionales, artesanos, empresas, instituciones, hermandades y cofradías procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional, consolidando su papel como espacio de encuentro para el sector cofrade.

Según ha indicado la Agrupación de Hermandades y Cofradías en una nota, la celebración, que cuenta con el apoyo de Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, se enmarca en la estrategia de proyección impulsada bajo la marca Córdoba Capital Cofrade, que ampara esta iniciativa y representa una apuesta por dar visibilidad, durante todo el año, a la riqueza cultural, artística, patrimonial, turística y económica vinculada a las hermandades y cofradías. A través de esta marca, Córdoba proyecta una identidad que trasciende la celebración de la Semana Santa.

El CEFC ha albergado cerca de un centenar de estands y espacios especializados que han ofrecido una panorámica de la industria y la creación vinculadas al mundo cofrade. Entre los participantes han destacado talleres y profesionales de la imaginería, la orfebrería, el bordado, la cerería y la restauración, con la presencia de firmas y artistas de los diferentes escenarios cofrades.

La feria ha permitido acercar al público los procesos de creación y conservación de los enseres y elementos patrimoniales que forman parte de las hermandades, al tiempo que ha ofrecido a las empresas y talleres especializados una oportunidad para mostrar su trabajo, establecer contactos y generar nuevas posibilidades de colaboración.

La dimensión internacional ha constituido otro de los ejes de esta edición. La presencia de una delegación de San Luis Potosí (México), como país invitado, y la muestra dedicada a la Semana Santa de la Agrupación en Antigua Guatemala han contribuido a estrechar los vínculos culturales entre España e Iberoamérica y a mostrar la diversidad de las manifestaciones de religiosidad popular a ambos lados del Atlántico, tal y como firma la exposición 'La Luz de la Pasión' que tendrá lugar en Guatemala como escaparate cofrade y religioso de Córdoba.

La II Feria Cofrade de España e Iberoamérica constituye una de las iniciativas vinculadas a la proyección de Córdoba Capital Cofrade, una marca que busca situar el patrimonio de las hermandades y cofradías en el centro de una estrategia más amplia de promoción cultural y turística.

Esta visión reconoce el mundo cofrade como una realidad que va más allá de sus manifestaciones públicas y celebraciones religiosas. Detrás de cada imagen, paso procesional, bordado, pieza de orfebrería o composición musical existe una red de profesionales, empresas, talleres y artistas cuyo trabajo contribuye a mantener vivos los oficios tradicionales y genera actividad económica y oportunidades de empleo.

En este contexto, la feria ofrece un espacio para conectar el patrimonio con el tejido empresarial, el emprendimiento, la formación profesional y la innovación. La marca Córdoba Capital Cofrade actúa así como marco de proyección de una identidad propia, con capacidad para atraer visitantes, establecer vínculos internacionales y difundir la riqueza cultural de Córdoba y su provincia durante los doce meses del año.

DESARROLLO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN

La vertiente profesional ha tenido un papel destacado con la celebración simultánea del IV Encuentro Empresarial Cofrade y el III Salón de Emprendimiento Cofrade. Ambos encuentros han favorecido el intercambio de experiencias y conocimientos, además de abordar algunos de los principales retos del sector mediante ponencias técnicas y mesas redondas, entre ellas las dedicadas al relevo generacional y a la participación de la juventud cofrade.

La programación también ha incluido contenidos relacionados con la acreditación de competencias profesionales, en colaboración con el Centro de Referencia Nacional de Producción de Joyería y Madera, poniendo de relieve la importancia de reconocer y garantizar la continuidad de los conocimientos especializados que sustentan los oficios artesanales.

Por su parte, las denominadas 'Aulas del Futuro' han acercado a los asistentes diferentes soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión, promoción y conservación del patrimonio. Entre las propuestas presentadas han figurado los sistemas de realidad virtual y visualización tridimensional de Córdoba 360, las herramientas de inteligencia artificial conversacional de Nexional, los sistemas de planificación empresarial de Netherman y App Sur, y las soluciones de geoposicionamiento y marketing cofrade de Geopasos y Melampo.

CULTURA Y MÚSICA

La programación cultural y musical ha constituido otro de los grandes atractivos de la feria, con una agenda que ha combinado conciertos, actividades formativas y propuestas artísticas dirigidas a públicos diversos.

El Paseo de la Música ha acogido actuaciones en directo de formaciones como la Banda Passio Christi, de Priego de Córdoba; la Banda de los Sayones, de Pozoblanco; y la Banda del Perdón, que han acercado la música procesional a los visitantes y han contribuido a reforzar el protagonismo de las formaciones musicales dentro de la cultura cofrade.

La oferta formativa ha incluido una clase magistral de arte floral cofrade a cargo de Ego Floristería, actividades de la Escuela de Saetas de Córdoba y sesiones dedicadas a la fotografía y el vídeo digital cofrade, organizadas por Fococor con Gema León.

También ha destacado el desfile y la clase magistral de mantilla negra, coordinados por el Colectivo La Hebra, con propuestas de alta costura y orfebrería. A estas actividades se han sumado la representación de teatro religioso de Doña Mencía y la actuación de la Escolanía de Santa Victoria, completando una programación que ha conjugado tradición, formación y expresión artística.