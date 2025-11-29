La militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las andaluzas de 2026 con un apoyo del 87,2%

Archivo - El portavoz adjunto de Por Andalucía y diputado representante de Podemos, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La militancia de Podemos Andalucía ha ratificado la elección del parlamentario autonómico Juan Antonio Delgado como su candidato a la Presidencia de la Junta a las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas en 2026. Diputado por la circunscripción de Cádiz, es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía.

Delgado ha logrado el 87,29% de los 3.573 votos emitidos cosechando 3.119 apoyos y ha recibido 454 votos en blanco, según ha informado este partido con una nota.

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha felicitado a las personas elegidas y ha destacado la alta participación del proceso al señalar que se supera las primarias orgánicas celebradas en diciembre pasado.

Martínez ha sostenido que se demuestra "una vez más, que somos una organización que hace las cosas de manera diferente, eligiendo sus candidatos y candidatas directamente mediante primarias".

La líder de Podemos Andalucía ha agradecido a la militancia su participación y ha felicitado a los candidatos y candidatas que "tendrán el peso y la responsabilidad de volver a poner en pie una izquierda valiente en Andalucía que represente una alternativa real a las políticas de destrucción de los servicios públicos que lleva a cabo Moreno Bonilla".

Podemos ha informado de que junto a Delgado se conforma un cuerpo de lista con la elección de 86 candidatos y candidatas, que encabeza Alejandra Durán, también diputada autonómica por Granada y secretaria institucional de Podemos Andalucía.

A Durán le sigue quien fuera coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, diputada en el Congreso y miembro de la ejecutiva estatal. A Velarde le sigue María Ángeles García, responsable provincial de Sevilla y actual secretaria de círculos de Podemos Andalucía.

La lista sigue con Marina Liberato, responsable provincial de Podemos en Cádiz; Micaela Jiménez, responsable provincial de feminismos de Málaga; Dolores Montávez, responsable provincial en Jaén; Jesica Jiménez, responsable provincial de feminismos de Almería; Pedro Delgado, concejal delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y Hermes Gómez, responsable provincial de Huelva, mientras que Rafael Oliva figura en el puesto décimo.

PERFIL DE JUAN ANTONIO DELGADO: 18 EXPEDIENTES EN SU CARRERA PROFESIONAL

Podemos Andalucía ha destacado de Juan Antonio Delgado (San Fernando (Cádiz), 54 años) el hecho de haber nacido en una familia trabajadora, siendo el más pequeño de siete hermanos. Su padre era albañil y su madre, ama de casa.

A las 21 años ingresa en la Guardia Civil y se le destina a Barcelona, donde tomó conciencia de la situación laboral de los guardias, incorporándose clandestinamente a la lucha por la mejora de sus condiciones sociolaborales y por la desmilitarización y democratización del cuerpo, lo que le llevó años después a la creación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Trasladado a Barbate (Cádiz), intervino a pie de playa en los operativos de salvamento, lo que le llevó a implicarse con colectivos de derechos humanos que atendían a las personas que llegaban en patera a las costas gaditanas. En ese época, fue elegido vocal en representación de sus compañeros en el primer Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.

En 2007 fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por falta muy grave motivada por la gran concentración de ámbito estatal que la AUGC organizó en Madrid bajo el lema 'Derechos, Ya'. Finalmente el Gobierno aprobó la primera Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. Su activismo a favor de la democratización y la modernización de la Guardia Civil tuvo un alto coste con 18 expedientes disciplinarios durante su carrera profesional.

Ese mismo año, en el congreso de AUGC, fue elegido secretario nacional de comunicación, siendo a partir de entonces portavoz de la asociación profesional mayoritaria de la Benemérita.

En 2010, Delgado, junto con otros compañeros, propone a la dirección nacional de AUGC llevar a cabo un operación humanitaria de ayuda a Haití, tras el terremoto que se produjo en el país caribeño y su posterior crisis humanitaria.

Junto con otros siete compañeros, se trasladó hasta el país haitiano para llevar todo lo recaudado en la campaña: más de 60 toneladas de material de primera necesidad, en especial dirigido a niños y niñas, así como una importante suma de dinero.