Pleno del Ayuntamiento de Granada. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha anunciado en el transcurso del pleno de este viernes que el Ministerio de Hacienda ha remitido al Ayuntamiento, que está sometido a un plan de ajuste, el informe favorable que permite dar continuidad al procedimiento para la aprobación del presupuesto municipal de 2027.

La alcaldesa ha realizado este anuncio durante el debate para la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de 2027, en el que ha destacado la importancia de contar con los principales instrumentos de gestión económica del Ayuntamiento, "claves para la planificación y el desarrollo de la acción municipal".

Precisamente, el pasado 25 de noviembre, la concejal de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, remitió un segundo correo electrónico al Ministerio de Hacienda solicitando agilidad en la emisión de este documento, toda vez que la información había sido enviada el 5 de noviembre y el presupuesto estaba confeccionado desde septiembre.

El Área de Economía se encuentra en este momento analizando el contenido del informe para su aplicación. El objetivo es "agilizar al máximo" los plazos de tramitación para que Granada pueda disponer de su nuevo presupuesto "lo antes posible".

Este proyecto de presupuestos alcanza los 386 millones de euros en su estado de gastos, un 8,46 por ciento más que en el ejercicio anterior con un incremento de 30 millones. Serán las cuartas cuentas municipales del actual mandato, tras la aprobación de los presupuestos correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

ORDENANZAS FISCALES

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado definitivamente este viernes las ordenanzas fiscales de 2027. Entre otras cuestiones, incorporan una bonificación del 25 por ciento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para determinadas actuaciones en establecimientos comerciales y culturales, una medida dirigida a impulsar la actividad económica, el comercio de proximidad y el tejido creativo de la ciudad, también en el marco de Granada 2031.

Asimismo, se incorpora una bonificación del 10 por ciento del IBI durante tres años para la sustitución de calderas contaminantes por sistemas de aerotermia, con un límite acumulado del 33 por ciento del coste de sustitución, y del 25 por ciento del ICIO para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, además de establecer la gratuidad de los atestados por accidentes de tráfico.

El Pleno ha aprobado igualmente la modificación de la tasa municipal de residuos, que incorpora un coeficiente reductor del 50 por ciento sobre la parte de la cuota que supere los 3.000 euros para determinados inmuebles culturales, religiosos y sanitario-asistenciales de entidades sin ánimo de lucro.

La ordenanza mantiene las reducciones del 80 por ciento para hogares con ingresos de hasta 1,5 veces el IPREM y del 90 por ciento para situaciones de riesgo de exclusión social, así como los incentivos por separación de residuos y la bonificación del 90 por ciento de la cuota variable para comercios de alimentación y restaurantes que reduzcan el desperdicio alimentario.