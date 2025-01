Montero inicia etapa en el PSOE-A centrada en "activar" a militantes y abrir el partido "de par en par" a los andaluces

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La recién proclamada como nueva secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha inaugurado este domingo una nueva "etapa" en el partido en la que quiere "activar" a la militancia socialista y abrir las puertas de la formación "de par en par" a la sociedad andaluza.

Así lo ha trasladado la también vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE federal en la primera rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, que ha ofrecido tras ser proclamada oficialmente como nueva secretaria general del partido, en la que se ha visto arropada por su antecesor en el cargo, Juan Espadas, así como por secretarios provinciales del PSOE andaluz, parlamentarios autonómicos y otros responsables socialistas como el secretario de Política Institucional y Formación del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

También ha acudido a esta rueda de prensa el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, quien este pasado sábado renunciaba a su precandidatura a liderar el PSOE-A al no reunir el número mínimo de avales necesarios para presentarse como candidato, lo que daba vía libre a María Jesús Montero para ser proclamada secretaria general unas horas después, como así ocurrió, y ello en el marco del proceso congresual que el PSOE andaluz culminará con el cónclave que celebrará los días 22 y 23 del próximo mes de febrero en Armilla (Granada).

María Jesús Montero ha agradecido al inicio de su comparecencia "el arrope y cariño" recibidos desde que anunció su candidatura a la Secretaría General del PSOE-A, y ha señalado que, una vez que se cierre "este proceso interno", este partido debe estar "unido, fuerte, cohesionado", y "se pone las pilas" para lograr el objetivo planteado, que "no es otro que ganar las próximas elecciones" andaluzas, según ha reafirmado.

En esa línea, ha avanzado que, cuando convoque dichos comicios, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, se va a encontrar enfrente con un PSOE-A "preparado, ilusionado, esperanzado", con el propósito de "transformar la realidad para que la mayoría social de Andalucía consiga cotas de bienestar, preserve sus servicios públicos y, en definitiva, siga avanzando en la senda de crecimiento, desarrollo y progreso".

"El PSOE de Andalucía inicia, por tanto, una nueva etapa en la que vamos a poner todo el talento, todos los mimbres que tenemos como organización para reconectar con la sociedad andaluza y recuperar su confianza", ha dicho la nueva secretaria general, que ha aclarado que "eso significa abrirnos, escuchar con empatía a los diferentes sectores sociales, tener mayor presencia en los territorios y en los lugares donde la gente reclama respuesta, estar en la vida de la gente y, sobre todo, invitar a que toda persona que tenga una idea, un proyecto progresista, participe también de este proyecto socialista que tiene que ser necesariamente colectivo".

En ese punto, Montero ha avanzado que se va a reunir "con agentes sociales, sindicatos, empresas, con los colectivos feministas, con el mundo de la cultura, con las universidades; en definitiva, con la sociedad civil en su conjunto", ha resumido, y ha señalado su aspiración de que el PSOE-A sea "motor de ese anhelo, de ese dinamismo y de no resignación que tienen muchas personas en Andalucía y que tienen que encontrar una forma de canalizar todo ese potencial que está ahí fuera esperando".

"Todo el mundo, sin excepciones, está invitado a participar desde el primer momento en esta Andalucía que queremos, en el proyecto y la hoja de ruta que entre todos definiremos que necesita y que merece Andalucía", ha abundado Montero, que ha advertido de que en el PSOE-A "no nos vamos a resignar, a conformar como organización", y no quieren "unos servicios públicos cada vez más debilitados que no dan respuesta a las necesidades de la clase media", ni resignarse a "perder, como está ocurriendo" en Andalucía, "el tren del desarrollo económico, las oportunidades de creación de empleo a mayor velocidad, de tener un ritmo de crecimiento en sectores estratégicos de una forma más intensa", ha abundado.

"Sobre todo, no nos vamos a conformar con estar a la cola de los indicadores económicos y sociales", ha aseverado la líder del PSOE-A, que ha llamado así a "romper esa parálisis en la que se ha instalado", en su opinión, el Gobierno de Juanma Moreno, al que ha reprochado que "ha hecho de la confrontación con el Gobierno de España" su "único objetivo".

LLEVAR EL AUTOGOBIERNO ANDALUZ A SU "MÁXIMA CAPACIDAD"

Así, ha criticado que el Ejecutivo del PP-A, "en vez de remar en la misma dirección cuando soplan a favor los vientos de cola, de crecimiento económico o generación de empleo, se dedica a confrontar" con gobiernos socialistas y "a perder energía y fuerza como comunidad autónoma para que podamos anhelar a ocupar una posición de mayor protagonismo en el conjunto de España".

En ese punto, ha abogado por "una Andalucía que se sacuda esta actitud lastimera, quejumbrosa, y que recuerde por qué luchó el 28 de febrero" de 1980, cuando "Andalucía no se levantó para conformarse con estar en un segundo nivel o para mirar de reojo a ver lo que hacen otros territorios", sino "para reivindicarse a sí misma y, por tanto, llevar a cabo la máxima capacidad de autogobierno", ha aseverado.

Al respecto de esta cuestión, y a preguntas de los periodistas, ha apuntado que Andalucía cuenta con el Estatuto de Autonomía "con mayor potencialidad que hay en este momento en España", e incorporó al mismo su "máxima aspiración de autogobierno", algo que el Gobierno de Moreno, según ha denunciado, "se ha dedicado a denostar", por lo que el PSOE-A "desarrollará una batería de medidas para impulsar el Estatuto", desde la convicción de que "el autogobierno le sienta muy bien a Andalucía".

Montero ha señalado también su pretensión de que el PSOE-A sirva en esta nueva etapa "como instrumento para que la ciudadanía de Andalucía pueda canalizar todo su potencial, ilusión y esperanza", y que el partido "movilice" a la sociedad "para pensar con ambición; para, entre todos, diseñar cómo mejorar nuestro autogobierno en una España que es plural, diversa, y en la que Andalucía tiene mucho que aportar", ha agregado.

"EN ESTE PROYECTO NO SOBRA NADIE"

"Queremos activar este músculo colectivo, lo que significa poner en marcha todas las fibras del PSOE de Andalucía para concentrar, para canalizar toda la energía de un proyecto ganador, que produzca los cambios que son imprescindibles", ha continuado María Jesús Montero, que ha aseverado que "en este proyecto no sobra nadie", y que el PSOE-A es "un partido sobre todo de militantes, de hombres y mujeres que en cada lugar" y "cada día tienen que defender con pedagogía las políticas que practican los gobiernos socialistas y trasladar a los ciudadanos un mensaje de respuesta" y, "sobre todo, de ilusión y esperanza".

La secretaria general se ha declarado "convencida de que los andaluces necesitan un PSOE fuerte, unido, concentrado en lo que de verdad les interesa y les preocupa", como unos "servicios públicos de calidad" y una "vivienda accesible", y ha concluido remarcando el "único objetivo" que debe tener "todo el PSOE de Andalucía" en su nueva etapa por "recuperar la confianza de los andaluces" a través de un "proyecto político ilusionante, valiente, de izquierda, progresista, dirigido a la mayoría social".

"Estoy convencida de que el cambio" en Andalucía "no sólo es necesario, sino que pronto va a ser una realidad. Venimos a ganar y vamos a ganar", ha enfatizado María Jesús Montero, que ha finalizado invitando al "conjunto de la sociedad andaluza", a cada ciudadano que quiera "contribuir" con el partido, a colaborar con el PSOE-A, que tendrá "sus puertas abiertas de par en par para acoger todos esos proyectos y para que cada uno se sienta referenciado" en esa tarea compartida, ha zanjado.