Montero pide "unidad" a todo el PSOE-A para recuperar la Junta: "Esto no va de quién eres"

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes en Córdoba "contribuir a la unidad" a los dirigentes e integrantes de su partido en la región. Su propósito es que "todo el mundo se sienta referenciado en este partido".

En su primera intervención como líder de los socialistas andaluces ante la Interparlamentaria del PSOE andaluz, órgano de coordinación de diputados autonómicos, en el Congreso y senadores, Montero ha querido acabar con la clasificación de dirigentes y militantes conforme a las etiquetas de las familias internas a las que pertenecen.

"Esto ya no va de tú de quién eres, de dónde te situaste en no sé qué primaria, esto no va de dónde viene cada uno o con quién ha estado", ha argumentado Montero en ese sentido, por cuanto ha situado la política como "una carrera de relevos", así como ha definido para los socialistas andaluces que "la meta es llegar a la Junta de Andalucía".

A partir de ahí ha hablado de conquistar otras administraciones como "los ayuntamientos, luego las diputaciones, y las elecciones generales, las ganaremos todas".

"Hay tareas para todo el mundo, es más, nos faltan las manos", ha llegado a proclamar en la parte final de su alocución, claramente orientada a recobrar la cohesión interna en el tramo ofrecido en abierta para los medios de comunicación.

"Tenemos que tener esa vocación integradora", ha reclamado Montero, quien ha avisado de que "esto no lo vamos a cambiar los dirigentes" porque "esto lo vamos a cambiar entre todos".

Montero ha confirmado en esta línea argumental que "poco tiempo le vamos a dedicar a la vida orgánica" porque quiere que "el tiempo se lo vamos a dedicar a hacer una oferta atractiva que reconecte con la gran mayoría de los andaluces, que es para lo que estamos aquí".

La también dirigente nacional como vicesecretaria general del PSOE ha reclamado que "tenemos que estar todos motivados, contentos en la tarea que realizamos" por cuanto ha blandido la premisa de que "esto no era fácil" la afiliación al Partido Socialista por cuanto ha indicado que no es "un camino de rosas el combate contra la desigualdad".

Montero ha preguntado aquí si "no conocemos la historia de nuestro partido" al esgrimir el ejemplo de "la gente que se ha tenido que dejar la reputación, la vida, el trabajo, para intentar que hoy gente como nosotros podamos estar aquí".

La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha sostenido que "el futuro se gana con optimismo y con vocación de cambio" y ha advertido en este sentido que "esto no se gana a base solo de una estrategia buena en redes", así como de la actividad en las distintas instituciones presentes, convencida de que la victoria dependen de "si somos capaces de activar a los más de 40.000 militantes que hay en Andalucía".

Ha avisado de que "conquistar la Junta no es una tarea solo de los responsables políticos", una aspiración en la que ha querido embarcar a "cada casa del pueblo, cada hombre y cada mujer", mientras ha apelado a que "cada día tiene que ser una oportunidad para la pedagogía, la defensa de lo público", por cuanto ha advertido de que "estamos en un combate muy importante con la derecha, con la ultraderecha".

La secretaria general del PSOE de Andalucía ha querido dar aliento a los suyos cuando ha afirmado que "cuando este partido se pone las pilas, un partido que tiene la mayor capilaridad, tenemos agrupaciones en cada uno de los rincones, somos imbatibles", para lo que ha pedido "respuestas con iniciativas en los temas que le importan a la gente", mencionado asuntos como "la vivienda, la sanidad, los derechos de las mujeres, de los colectivos que están en minoría".

Esa apelación a la actividad y al trabajo colectivo donde "sabe cada uno lo que tiene que aportar" la ha remachado indicando que "espectadores, pocos" porque "no podemos tener a gente mirando; no, no, protagonistas".

MENCIÓN A SUSANA DÍAZ SOBRE LA LABOR DE LOS PRESIDENTES SOCIALISTAS

Montero ha hecho un guiño público a la expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A y hoy senadora, Susana Díaz, durante su intervención en el contexto de sus críticas al actual presidente andaluz, Juanma Moreno, en cuanto a su escasa contribución a través de su gestión para reducir la brecha de la economía andaluza con la media nacional.

Así, tras esgrimir que en el caso de Andalucía "estamos retrocediendo en nuestra posición relativa respecto a otros territorios", ha querido hacer visible la asistencia de Susana Díaz a la interparlamentaria por su condición de senadora con una pregunta retórica para corroborar el papel que hicieron en ese sentido en el pasado los gobiernos socialistas en la Administración autonómica.

"Esto lo sabíamos, lo sabemos los Gobiernos socialistas, lo sabíamos, ¿verdad, Susana?, cuando gobernábamos la Junta de Andalucía", ha afirmado Montero en su recriminación a que "Moreno Bonilla no aporta ni una sola de sus competencias para que ese proceso sea más rápido, sea más intenso", en tanto que acortar la diferencia "que nos separa históricamente de las zonas más desarrolladas de nuestro país".

"Todos nuestros presidentes han tenido como objetivo fundamental el ser capaces de intensificar el ritmo de crecimiento, de desarrollo, de avances sociales porque éramos conscientes de todo lo que había perdido nuestro pueblo, que se nos había condenado, como siempre, por parte de la derecha", ha proseguido argumentando en este sentido.

"Lo vamos a conseguir, vamos con fuerza, y a ganar, ganar por Andalucía", han sido las palabras de cierre de su intervención abierta a los medios.