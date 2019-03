Montero reprocha a Cs su "muro de contención" contra el PSOE y su "alianza a fuego" con PP y Vox

Actualizado 26/03/2019 12:02:04 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tachado este martes de "absolutamente reprochable" que Ciudadanos (Cs) tenga una alianza a "fuego" con PP y Vox y ponga "un muro de contención" contra el PSOE, "un partido que ha gobernado más de la mitad de la democracia de este país".

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro de Directivas Andaluzas, en Sevilla, donde ha instado a la sociedad a "tomar nota" sobre "el muro de contención a estilo Trump" entre "formaciones políticas que han demostrado la responsabilidad a lo largo de los últimos años".

Montero ha afeado que Cs parecía que "quería venir con un nuevo aire y está cogiendo lo peor de las fuerzas tradicionales" y ha asegurado que España necesita "una mayoría moderada, con cordura y sentido común, que consolide el crecimiento económico y que devuelva los derechos arrebatados en la crisis".

En este mismo sentido ya se pronunció el pasado domingo en un mitín en Utrera (Sevilla), donde lamentó que PP, Cs y Vox crean que "solo son constitucionalistas aquellos que piensan como ellos" y afeó que "se atrevan a decir que el PSOE es inconstitucionalista cuando es el único partido que lleva la 'E' de España en sus siglas", toda vez que advirtió de "la alianza a fuego" tras la manifestación "infame" de la Plaza de Colón de Madrid "para gobernar los designios de España".

De esta manera, dijo que Cs "no sabe ni que ideología tiene" y se preguntó "cómo poner un país en manos de quien no sabe lo que es y no tiene un proyecto de país", toda vez que añadió que "da miedo" quienes "esconden un modelo de país excluyente" y eso "es lo que hacen PP, Cs y Vox", que creen que "solo son constitucionalistas aquellos que piensan como ellos" y "se atreven a decir que el PSOE es inconstitucionalista cuando es el único partido que lleva la 'E' de España en sus siglas".