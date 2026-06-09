Montero urge a Moreno a ponerse "en marcha" en busca de su "gobernabilidad"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jaén. - ÁNGEL DÍAZ/EUROPA PRESS

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha urgido este martes al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a ponerse "en marcha" para garantizar su "gobernabilidad" tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta en las recientes elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que el PP-A fue la fuerza más votada y logró 53 diputados en el Parlamento autonómico, que se constituye este próximo jueves, 11 de junio.

La que fuera candidata socialista a la Junta en dichos comicios ha realizado este llamamiento a Moreno a preguntas de los periodistas en una atención a los medios en Jaén, donde ha asistido este martes al pleno del que va a salir investido el socialista Juan Latorre como nuevo presidente de la Diputación Provincial en sustitución de Francisco Reyes, que ha renunciado al cargo para tomar posesión de su escaño como parlamentario andaluz, conseguido tras encabezar la lista del PSOE por Jaén en la cita del 17M.

Ante la falta de iniciativas públicas para buscar un acuerdo que le garantice ser de nuevo investido como presidente de la Junta, María Jesús Montero ha expresado su "temor" a que Juanma Moreno "piense que puede dormir el sueño de los justos hasta que a él le parezca bien despertarse".

Frente a ello, la líder del PSOE-A ha aseverado que "es fundamental que Andalucía avance" y que la comunidad tenga "una gobernabilidad" que permita a sus ciudadanos "aprovechar cualquier recurso, cualquier capacidad que tengamos de impulsar nuestra tierra".

Montero ha subrayado que no ve a Moreno "ningún tipo de iniciativa", tras lo que ha apostillado que entiende que "digerir los resultados electorales no es fácil para nadie", pero el líder del PP-A "no puede de esta manera rechazar los resultados de las urnas", ha remarcado.

La líder del PSOE-A ha advertido así de que si el candidato 'popular' "no se pone manos a la obra con el diálogo, con la capacidad de entendimiento, lo que está haciendo es ningunear la expresión que los ciudadanos" han manifestado "a través de sus votos" en las pasadas elecciones.

"Así que yo le conmino a que se ponga en marcha, que lo haga ya", porque "Andalucía no tiene tiempo que perder", ha aseverado Montero en un mensaje dirigido a Moreno, a quien ha señalado también que "no puede decir que no hay prisa, porque ahí están el desempleo, la situación de los incendios en este verano", que están siendo "muy graves en Huelva", y por los que desde la Junta "tienen que dar explicaciones de todo lo que está ocurriendo", según ha abundado.

La secretaria general del PSOE-A ha aludido también a la "situación de los sanitarios" andaluces "durante el verano", cuando "se deteriora aún más la atención de las personas que están enfermas", así como al "comienzo del curso escolar", teniendo presente "la denuncia de muchas 'ampas' --asociaciones de madres y padres de alumnos--, no sólo de que hay una climatización insuficiente en sus colegios, sino de que también se han cerrado algunas aulas, algunos ciclos y que, por tanto, tienen dificultades para la matriculación de sus hijos en los distritos donde están censados".

"Así que tenemos tanta tarea por delante que no puedo entender qué hace Moreno Bonilla sin hacer nada durante 15 días desde que se celebraron nuestras elecciones y, por tanto, donde nos hemos tenido que poner ya en marcha", ha continuado exponiendo Montero antes de expresar su deseo de que "entre hoy (este martes) y mañana (este miércoles) muevan fichas" desde el PP-A, "vean qué van a hacer con la Mesa del Parlamento y, por tanto, empiecen a entender que Andalucía necesita ritmo y una gobernabilidad que el PP en este momento no se la está garantizando", según ha advertido la líder del PSOE-A para concluir.