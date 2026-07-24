Morales (PSOE) critica el "desvío de 13 millones a sanidad privada" mientras el Reina Sofía de Córdoba "pierde personal"

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha alertado de que "el Hospital Universitario Reina Sofía ha licitado un nuevo contrato de hasta 13 millones de euros para derivar a la sanidad privada las pruebas diagnósticas que no puede asumir el sistema público", todo ello "mientras la plantilla del propio hospital se reduce y la lista de espera de los cordobeses no deja de crecer.

Según ha señalado el PSOE en una nota, Morales ha afirmado que mientras el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, "destina 13 millones de euros a pagar a clínicas privadas, el Reina Sofía tiene hoy 531 profesionales menos que en 2019", así que no es "falta de dinero, sino que "ese dinero se gasta en el sitio equivocado".

En este sentido, el socialista ha añadido que "la Junta prefiere firmar contratos con empresas privadas antes que cubrir las plazas de médicos y enfermeras que necesita su propio hospital".

El dirigente del PSOE ha explicado que "este nuevo contrato se justifica, como todos los anteriores, con el argumento de reducir las listas de espera", pero "los datos oficiales de la propia Consejería demuestran que ese objetivo no se cumple", ya que "en la provincia de Córdoba hay ya alrededor de 15.000 personas más esperando que hace unos años, así que no es verdad que privatizar reduzca la espera; lo único que hace es sacar dinero público del sistema público para metérselo a empresas privadas sin que el paciente note ninguna mejora".

Asimismo, ha señalado que "no faltan médicos ni enfermeras dispuestos a trabajar en Córdoba, lo que falta es que la Junta quiera contratarlos, porque prefiere firmar acuerdos con la privada antes que reforzar la plantilla pública", ha dicho Morales, subrayando que "esto no es un problema puntual de este contrato, es la forma en la que este Gobierno entiende la sanidad: menos personal público y más dinero para lo privado".

Para Morales, "es incomprensible que, mientras el Reina Sofía pierde plantilla año tras año, la Junta encuentre 13 millones de euros para pagar a clínicas privadas, y que ni siquiera así consiga bajar la lista de espera". "No es un problema de recursos, es un problema de prioridades", ha insistido.

Morales ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista preguntará en el Parlamento de Andalucía "por los resultados reales de esta nueva privatización, exigiendo conocer qué empresas se benefician del contrato, cuánto cuesta cada prueba derivada a la privada frente a hacerla en lo público, y cuántos pacientes siguen esperando pese a este nuevo gasto".

Así las cosas, el PSOE va a "preguntar en sede parlamentaria hasta que la Junta explique por qué paga cada vez más a lo privado mientras su propio hospital pierde profesionales y los cordobeses siguen esperando", ha concluido Esteban Morales.