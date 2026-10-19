Morales (PSOE) critica que la Junta deje a Baena (Córdoba) durante horas "con la mitad de sus recursos de urgencias"

Morales atiende a los medios ante el centro de salud de Baena, junto a Serrano (2ª izda.) - PSOE

BAENA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha criticado este lunes en Baena (Córdoba) junto a la alcaldesa del municipio, la socialista María Jesús Serrano, la situación del transporte sanitario en la provincia y ha advertido de que la localidad, con cerca de 20.000 habitantes, "se queda durante horas con la mitad de sus recursos de urgencias disponibles".

Según ha informado el PSOE en una nota, ello ocurre "porque la Junta de Andalucía destina una de sus ambulancias a realizar traslados desde el Llano del Espinar hasta Córdoba, pese a que esta localidad se encuentra a solo 12 kilómetros de Montilla y a 16 de Cabra".

Morales y Serrano han explicado que las dos ambulancias de urgencias con base en Baena prestan servicio a Baena, Albendín, Luque y Zuheros. Sin embargo, "desde hace aproximadamente tres años, la Junta decidió incorporar a sus funciones los traslados de pacientes de Castro del Río al Hospital Reina Sofía de Córdoba sin aumentar los recursos disponibles. Ahora, además, deben desplazarse hasta el Llano del Espinar".

"Una ambulancia sale de Baena, va al Llano del Espinar, lleva al paciente a Córdoba y vuelve. Son casi tres horas en las que Baena se queda con la mitad de su servicio de urgencias", ha señalado el parlamentario socialista, quien ha cuestionado que se envíe un recurso desde Baena, "cuando existen localidades mucho más próximas desde las que podría organizarse la asistencia".

Por su parte, María Jesús Serrano se ha referido a una carta recibida de un profesional del centro de salud "que denuncia la peligrosidad y la precariedad existente", pues, "cuando hay una urgencia en Castro del Río, la ambulancia de Baena se tiene que ir a esa localidad, pese a que su hospital de referencia es el Reina Sofía, y si hay una derivación hospitalaria deja a la zona básica de salud de Baena sin cobertura".

"Ahora encima también están derivando nuestras ambulancias a Llano del Espinar, lo que nunca había ocurrido", lo que significa estar "de cinco a seis horas sin ambulancia", y ha añadido que, "desde antes de la feria, se realizan como mínimo dos traslados diarios de pacientes de Castro del Río a Córdoba",

Serrano ha avisado que "esta situación también afectó a la cobertura sanitaria durante la feria de Baena, cuando el municipio permaneció durante bastante tiempo con una ambulancia menos en las horas de mayor afluencia de público. Que no pasara nada fue suerte. La sanidad de un pueblo no puede depender de la suerte".

La alcaldesa ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó el pasado enero, "por unanimidad y con el voto favorable del PP, solicitar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una revisión de la planificación del transporte sanitario", pero, "nueve meses después la Junta sigue sin atender esta petición".

El parlamentario andaluz, por su lado, ha situado el caso de Baena dentro de los problemas que, según ha asegurado, "afectan al transporte sanitario en el conjunto de la provincia de Córdoba". En este sentido, ha recordado las quejas de los propios trabajadores de dicho servicio, "por la falta diaria de cerca de 15 ambulancias, la utilización de vehículos antiguos procedentes de otras comunidades autónomas y las averías recurrentes que sufren".

También ha alertado de la presencia de" ambulancias de urgencias atendidas por un solo técnico, cuando la normativa exige dos", así como de los problemas laborales registrados en el Sur de Córdoba, "donde la anterior adjudicataria llegó a acumular seis meses de impagos a su plantilla".

Morales ha recordado que "la consejera de Salud reconoció en el Parlamento que la empresa había engañado a la Junta y ha criticado que, pese a estos antecedentes, se plantee prorrogar durante un año más el contrato con las mismas empresas", es decir, "la respuesta del PP a los incumplimientos es premiarlos".

El PSOE ha reclamado "transparencia sobre los recursos que se encuentran realmente operativos, el personal que presta el servicio" y las medidas que piensa adoptar la Junta "para garantizar el cumplimiento de las condiciones del contrato y, en su caso, exigir responsabilidades a las adjudicatarias".

PACIENTES DE DIÁLISIS

Morales también se ha referido al "perjuicio que está ocasionando a los pacientes de diálisis la eliminación, desde el pasado 1 de septiembre, del servicio de taxi que funcionaba en Córdoba desde hacía más de 30 años", para transporte de los pacientes de diálisis.

Según ha explicado, estos pacientes "han pasado a utilizar ambulancias colectivas no medicalizadas en las que pueden viajar hasta siete personas", una fórmula que, a su juicio, "incrementa los tiempos de espera y alarga los desplazamientos de personas que regresan a sus domicilios después de someterse a tratamientos de varias horas. Son personas que salen agotadas tras cuatro horas de tratamiento y que ahora esperan más y dan más vueltas para volver a casa".

Morales ha reprochado a la Junta que "todavía no haya aclarado cuántas ambulancias nuevas ha incorporado para atender esta demanda, ni cuáles son los tiempos de espera que soportan los pacientes". Por ello, ha reclamado que se establezcan tiempos máximos de espera y de trayecto, así como la recuperación del transporte individual para quienes lo necesiten por sus circunstancias clínicas o personales, y ha avanzado que el PSOE llevará estas cuestiones al Parlamento andaluz y exigirá al Gobierno del PP "que adopte medidas concretas para corregir las deficiencias".