Moreno afea al PSOE-A su "crítica hiperbólica y desmedida" por la sanidad y le anima a presentar propuestas "sensatas"

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este miércoles al PSOE-A su crítica "hiperbólica y desmedida" contra el Gobierno que él preside por la situación de la sanidad pública, y le ha animado a presentar propuestas "sensatas" con las que los socialistas se alejen del "populismo", la "demagogia" y las "mentiras".

En el primer Pleno ordinario del Parlamento andaluz del nuevo periodo de sesiones, Moreno ha respondido así a la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien ha centrado su pregunta al presidente en la situación de la sanidad andaluza tras reprochar con ironía a Moreno el tiempo que ha pasado desde que compareciera por última vez en el Pleno del Parlamento, en la segunda quincena de diciembre.

Férriz ha criticado que, en este tiempo, el presidente de la Junta ha ido a "León, Salamanca, Madrid, Bruselas, ha retorcido la agenda en el Parlamento", y "ha estado de mitin" en la campaña electoral de Castilla y León.

Al hilo de un comentario jocoso de Moreno en un acto de dicha campaña del PP de Castilla y León junto al candidato 'popular' Alfonso Fernández-Mañueco, la portavoz socialista ha preguntado a Moreno si "le da risa dejar tirados a los profesionales sanitarios en la carrera profesional, o que estén aguantando situaciones de tensión que llevan a violencia en los centros de salud", o que anuncie "un plan de refuerzo en la Atención Primaria en Madrid para tapar su vergonzosa ausencia" en el Pleno extraordinario del pasado mes de enero.

Tras advertir a Moreno de que "no se puede huir permanentemente de los problemas porque estos acaban pasándole por encima", Férriz ha remarcado también que Andalucía es "la comunidad autónoma que más fondos europeos recibe de toda España", y ha preguntado al presidente "si va a tomar en serio alguna medida para la sanidad pública, o no va a parar hasta que la destroce por completo".

MORENO DEFIENDE SU "COMPROMISO" CON EL PARLAMENTO

En su réplica a la portavoz socialista, el presidente ha comenzado defendiendo su compromiso "bastante intenso" con el Parlamento, y su "obligación" como presidente del Gobierno andaluz de "representar a su comunidad autónoma".

"Soy un comercial a favor de los andaluces, y tengo que estar allí donde hay recursos para traer inversión, trabajo y fondos para Andalucía", ha reivindicado en esa línea Juanma Moreno antes de presumir de que, en los tres años que van de legislatura, y a pesar de la pandemia de Covid-19, se ha convertido en "el presidente de la historia de la Junta que más veces ha ido institucionalmente a seis de las ocho provincias" de la comunidad, algo que "debería sonrojar a algunos", ha apostillado el presidente antes de remarcar, además, que él se desplaza "en coche, no en Falcon", en alusión al avión en el que vuela el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la situación de la sanidad andaluza, Moreno ha insistido en que "adolece de graves carencias" que "se han producido durante muchos años" de gobiernos socialistas, que provocaron que la sanidad estuviera "deteriorada hasta límites extremos", y en la que "recortaron 7.000 millones de euros en su etapa de gobierno", según le ha afeado a Férriz.

Por eso, el presidente ha recomendado al Grupo Socialista que "no hagan esa crítica tan hiperbólica, tan desmedida, insensata" contra la Junta, y le ha recomendado que hagan "propuestas" al Gobierno andaluz que éste recibirá "con coherencia y sensatez".

Moreno ha reivindicado además que el sistema sanitario andaluz cuenta ahora con "más profesionales, camas, hospitales y centros de salud" que en la etapa socialista, y que el Ministerio de Sanidad ha designado a la Junta "autoridad competente para liderar" el proyecto que tiene la UE "de transferencia de buenas prácticas en Atención Primaria para los Estados miembros", para "que Andalucía exporte su buenas prácticas a Europa en Atención Primaria".

Tras ello, ha preguntado a los socialistas si "no se dan cuenta de la absoluta incoherencia que están practicando", con la que "a veces rozan el ridículo", y les ha animado a traer al Gobierno andaluz "alguna propuesta sensata", además de "asumir los errores del pasado que estamos pagando en el presente".

PSOE-A CULPA A MORENO DEL "CAOS" EN LA SANIDAD

Férriz le ha respondido responsabilizándole de tener la Atención Primaria andaluza "hecha un caos", y de haber "destrozado la sanidad pública en tres años teniendo más dinero que nunca", porque "en 2021 contaban con siete veces más ingresos que gastos", según ha puesto de relieve la portavoz socialista antes de reprochar a Moreno que sea "un presidente a la fuga, que huye del Parlamento".

Tras afear a Moreno de estar "mercantilizando la salud" y de que vaya a "llenar Andalucía de universidades privadas, en contra de los rectores" de las públicas, Férriz ha reprochado al presidente que "le sobra soberbia y le falta valentía para admitir que ese es su modelo".

Asimismo, le ha instado a dejar de "amenazar con las elecciones", y de "vender que ha perdido la mayoría" en el Parlamento, cuando "cuenta con el servilismo de Ciudadanos y la palanca de la extrema derecha para todas las salvajadas que hacen" en la Cámara.

"No ha perdido la mayoría en el Parlamento, sino en la calle, porque ha perdido la razón, porque no escucha, lleva demasiado tiempo sin escuchar", ha indicado Férriz a Moreno antes de sentenciar que "la sanidad pública no va a ir bien mientras siga de presidente de la Junta".

MORENO PIDE "COHERENCIA" AL PSOE-A

Moreno ha replicando reprochando a la portavoz socialista su "ejercicio de incoherencia constante", y le ha recordado que Pedro Sánchez es "el único presidente del Gobierno sin haber celebrado un Debate del estado de la nación", y de no haber acudido a una sesión de control al Congreso "para ir a Dubai en Falcon".

El presidente ha mantenido que el PSOE-A está "en su derecho de hacer una crítica a la sanidad", pero le ha avisado de que ésta "no puede ser exagerada y falsa", porque así "ni siquiera sus militantes" la creen.

"Coherencia", ha insistido Moreno en pedir a la portavoz socialista, a quien ha concluido recomendando que "haga un favor a su grupo parlamentario, a su partido y de paso a Andalucía", haciendo "una crítica dura, determinante, exigente", pero dejando "al lado el populismo, la demagogia y la mentira, porque eso no le lleva a ninguna parte", según ha sentenciado el presidente.