Moreno afirma que echa "de menos actitud colaborativa y constructiva" de Amama: "Prefiere manifestarse ante San Telmo"

1020618.1.260.149.20251023123102 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves que echa "de menos una actitud colaborativa y constructiva" de Amama (Asociación de mujeres con cáncer de mama) y de diálogo con su Gobierno, y que, en cambio, prefiera "ir a manifestarse" frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Moreno, que ha sido preguntado sobre si cree que hay un "vínculo" entre Amama y el PSOE-A, ha indicado que él no lo sabe y que tiene el "máximo respeto" a la asociación y sus afiliadas, a las que ha abierto "las puertas" del Palacio de San Telmo.

Ha indicado que él personalmente le abrió "las puertas del Palacio de San Telmo" y de su "despacho, prácticamente unos días después de tener conocimiento de los problemas de información del cribado" de cáncer de mama y, sin embargo, rehusaron ese acceso, como también la posibilidad de mantener una reunión con el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

"Han preferido ir a manifestarse frente a San Telmo", según Moreno, quien ha apuntado que es una decisión de dicha asociación "no querer dialogar, hablar y tener una relación fluida con nosotros". Ha insistido en que el primer día que tuvo conocimiento de los fallos en el cribado de cáncer de mama pidió a Amama que "nos ayudaran", pero, hasta ahora, "pues desgraciadamente, han optado por otra vía", que, en su opinión, "no es la correcta".

Según ha añadido, otras entidades y asociaciones de la lucha contra el cáncer sí tienen relación con la Junta, manteniendo reuniones y haciendo propuestas para mejorar el cribado.

"Por lo tanto, yo echo de menos que Amama esté en esa actitud colaborativa y además constructiva, que es la que queremos todos", ha expresado.