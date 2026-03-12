Moreno agotará mandato para "cumplir la palabra dada" pese a la "tentación" de adelantar ante un PSOE-A "muy debilitado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras finalizar la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 12 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y preguntas de - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su intención de agotar la legislatura, que si "es de cuatro años, se cumplen los cuatro años", de manera que no se ha dejado llevar por la "tentación" de adelantar las elecciones autonómicas aprovechando la situación de un PSOE-A "muy debilitado" y cuando no tenía aún un candidato designado.

Así se ha pronunciado Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, con motivo de la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín.

Juanma Moreno ha defendido que las "reformas" a las que se comprometió se han "ido cumpliendo paso a paso" durante esta legislatura, en la que el PP-A obtuvo un amplio respaldo de los ciudadanos.

Enfrente ha habido un PSOE-A, según ha añadido, "muy deteriorado y, en algunos momentos muy, muy debilitado" y, ante ello, "alguno podía haber tenido la tentación de haber apretado" el botón de una convocatoria anticipada de las elecciones (que tocan en junio de este año).

"Pero hemos pensado primero en los andaluces", ha añadido Juanma Moreno, quien ha indicado que, en ningún momento, su partido ha caído en el "oportunismo", sino que se ha centrado en "cumplir con la palabra y dar estabilidad".

A su juicio, dar estabilidad y seguridad significa "que si las legislaturas son de cuatro años, se cumplen cuatro años", y ha indicado que a su gobierno le "falta tiempo" para seguir impulsando leyes y cumplir los compromisos electorales.

En cambio, ha considerado que parece que para los partidos de la oposición, esta recta final de la legislatura es ya "un tiempo basura" en el que "no tienen nada que aportar", sino únicamente "los argumentarios que le mandan desde Ferraz", en el caso del PSOE-A, donde se viven momentos de "ansiedad y nervios" ante la convocatoria de las elecciones autonómicas.