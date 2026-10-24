Moreno apela en Cataluña a la "convivencia" de cara a las elecciones frente a un Gobierno que "divide a las familias"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Barcelona- EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a la "convivencia, concordia y orden" para la sociedad española, y en concreto la catalana, de cara a la próxima convocatoria de elecciones, prevista para el 29 de noviembre, misma vez que ha acusado al Gobierno central de llevar a cabo una política que ha generado un "muro de división" ideológica entre "amigos, familiares y paisanos".

"No podemos seguir así, no podemos tener un Gobierno que todos los días intenta construir un gran muro de división entre nosotros, entre vecinos, entre amigos, entre familiares y paisanos. Necesitamos un punto de convivencia, de concordia. Una sociedad solamente avanza cuando está unida", ha resaltado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Barcelona.

En la cita ha estado acompañado por el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; el candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, y el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

De hecho, a juicio del presidente, la política llevada a cabo a lo largo de dos legislaturas por parte del Gobierno, así como corrientes como "el independentismo y el nacionalismo", han "estropeado" la "concordia que Cataluña ha tenido tradicionalmente".

En este sentido, ha instado a los catalanes, en concreto a aquellos de origen andaluz, a apoyar la candidatura del Partido Popular, que ha calificado como "la candidatura de la normalidad, de la convivencia, del orden, de la estabilidad y del cambio".

"Creo que tenemos una enorme posibilidad de cambiar las cosas que no están funcionando, de cambiar las cosas que van mal. Por eso confiamos en que el próximo 29 de noviembre podamos hacer este cambio. Por eso le pido a mis paisanos andaluces que nos apoyen", ha referido, solicitando de esta forma el voto para García Albiol.

Sobre este último, Moreno ha asegurado haber podido comprobar durante su visita a la ciudad condal que hay "muchísima gente" con "sus esperanzas depositadas" en el candidato, de cara a los comicios. "Porque eres fiable. Estás haciendo algo muy importante, que es poner orden, poner sentido común y poner cordura a este desgobierno que estamos atravesando", ha añadido.

En su intervención, Moreno ha hecho referencia también a la "problemática de la okupación", incidiendo en que de llegar a la Moncloa el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "habrá más viviendas, menos trabas e impuestos, más ayudas a los jóvenes y se desalojará a los okupas en 48 horas".

"No puede ser que una familia se esfuerce toda una vida para comprarse una vivienda y luego venga alguien a okupársela", ha aseverado.