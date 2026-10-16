Moreno critica el "populismo barato" del Gobierno sobre vivienda: La pareja de Mínguez (PSOE) tiene un "montón de casas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios tras el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz'. A 16 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Juanma Moreno, participa en el acto de entrega del premio 'Por u - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este viernes el "populismo barato" del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tiene "un montón de casas que alquila".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Juanma Moreno ha señalado que, con el asunto de la vivienda, "ha quedado absolutamente retratado este tipo de PSOE" y ha añadido que ya pasó con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "cuando dijo que ser socialista era dar mucho y recibir poco".

A su juicio, no se puede "plantear resolver el problema de la vivienda desde el populismo más barato, por así decirlo, y ahora encontrarnos que, ni más ni menos, la pareja de la portavoz del PSOE tiene un montón de casas que alquila".

"Al final esto es una muestra de cinismo por parte del PSOE, que dice una cosa y hace otra. Lo lleva demostrando el sanchismo desde hace tiempo", ha añadido Juanma Moreno, para quien los dirigentes socialistas deberían intentar "recuperar su partido, que ahora está ocupado por un movimiento muy personal, que es el del sanchismo y el del cinismo".

Ha insistido en que la "única manera de que recuperen su partido es desplazando al señor Sánchez de esta forma de gobernar, que es mentir, construyendo una mentira sobre otra mentira, y descafeinando lo que era un partido socialdemócrata necesario para España". "Cinismo de estado es lo que llevamos viviendo ya muchos años en España", ha apuntado.