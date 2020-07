Moreno defiende la continuidad del Consejo Consultivo y traslada a Vox que trabajará en "cumplir los acuerdos"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este jueves la continuidad del Consejo Consultivo de Andalucía, al tiempo que ha querido dejar claro a Vox que trabajará por "cumplir los acuerdos" suscritos entre el Gobierno andaluz o el PP-A con dicho partido a lo largo de la legislatura.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a la pregunta que le ha formulado a Moreno el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, quien ha preguntado al presidente si tenía pensado acordar el cierre del Consultivo para cumplir el punto del acuerdo de gobierno suscrito al inicio de la legislatura por PP-A y Ciudadanos (Cs) que contemplaba la supresión de dicho organismo.

El portavoz de Vox ha comentado que "los anuncios de intenciones de la Junta comprometen al Gobierno con los andaluces y con los demás grupos que llevamos una labor de control", y ha remarcado además que en el acuerdo firmado entre PP-A y Vox para la investidura de Moreno se refieren a este asunto del Consultivo "aunque sea de un modo genérico" al hablar de la "eliminación de los organismos superfluos" de la administración.

Hernández ha argumentado que del hecho de que los partidos del Gobierno acordaran la "supresión" del Consultivo se infiere que "no lo consideraban esencial y era un ente prescindible", y duda de que PP-A y Cs puedan ahora haber descubierto un "dechado de virtudes" en ese organismo.

"Otra cuestión diferente", según ha apostillado, es la "derivación" que PP-A y Cs "tenían pensada a los servicios jurídicos de la Junta" para asumir la labor del Consultivo, porque dichos servicios son "objeto de controversia", según ha apuntado el portavoz de Vox, quien ha incidido en que "las actuaciones de este servicio jurídico no han sido en muchos casos brillantes ni aplaudidas", y, de hecho, han sido "incluso objeto de reproches en diferentes sedes e instancias judiciales".

INSTITUCIÓN RECOGIDA EN EL ESTATUTO

El presidente de la Junta ha respondido recordando que el Consejo Consultivo de Andalucía es una institución del autogobierno andaluz recogida en el Estatuto de Autonomía, por lo que su existencia "está asegurada" y cuenta con "un nivel de respaldo máximo", así como que "cualquier modificación" que se decidiera para el Consejo implicaría "una modificación del Estatuto".

De igual modo, Moreno ha destacado que el Consultivo tiene "plena autonomía orgánica y funcional", y durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus ha emitido "157 dictámenes" que han sido "fundamentales para poner luz sobre algunas dudas que pudiera haber desde el punto de vista legal", de forma que sus miembros "han estado trabajando a destajo durante la pandemia".

En esa línea, ha defendido que es un órgano "de gran relevancia para las administraciones públicas de Andalucía, para las que es una referencia de objetividad e independencia por el trabajo que realiza".

Sobre el acuerdo de gobierno de PP-A y Cs, Moreno ha recordado que la semana pasada, en el Consejo de Gobierno celebrado en la Alhambra de Granada, el Ejecutivo valoró su nivel de cumplimiento y constató que "el 90%" de sus puntos "se han cumplido".

"Tendemos siempre a cumplir nuestros acuerdos", según ha indicado Moreno, al tiempo que ha recordado que quedan todavía unos dos años y medio de legislatura, y espera cumplir en este tiempo "la práctica totalidad de esos acuerdos".

De estas respuestas, el portavoz de Vox ha deducido que el Gobierno andaluz "no tiene pensado cerrar el Consejo Consultivo", si bien ha apostillado que "no es un tema que nos preocupe demasiado", porque es un organismo con "algo menos de cuatro millones de presupuesto", por lo que "no resulta excesivamente oneroso", y "probablemente" su trabajo sea "útil", pero ha comentado que "lo que está por dilucidar" es si el Consejo Consultivo realiza su cometido "a un coste más económico que si se hiciera desde la propia administración estructural de la Junta".

VOX: "POCOS CAMBIOS PARA UN GOBIERNO QUE SE DICE DEL CAMBIO"

Además, Alejandro Hernández ha apuntado que habría que "tener la certeza de que no exista yuxtaposición" entre el Consejo Consultivo y el Consejo de Estado, o "con algún órgano o unidad de la administración autonómica andaluza".

"Cuando hablamos de utilidad, coste, duplicidad, transparencia, eficacia, debemos establecerlas a lo largo y ancho de la muy tupida red de la administración paralela" de la Junta, según ha continuado el portavoz de Vox, que al respecto ha citado organismos como la Agencia IDEA, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales o la fundación Andalucía Emprende, entre "un largo etcétera".

Hernández ha concluido afirmando que, aunque PP-A y Cs llegaron al Gobierno de la Junta hablando de "cierre de chiringuitos, a día de hoy, si no hacen trampa, prácticamente no han cerrado nada". "Pocos cambios para un gobierno que se dice del cambio", ha opinado el portavoz de Vox al concluir.

Moreno ha replicado insistiendo en su defensa del trabajo del Consultivo, y al respecto ha destacado que, en 2019, "las administraciones han resuelto el 98% de los asuntos de acuerdo con lo dictaminado por dicho órgano", por lo que cree que "está siendo eficiente y cumpliendo con su objetivo".

Además, ha resaltado que, en 2018, el Consultivo "emitió 973 dictámenes", por 1.030 el Consejo de Estado. "Prácticamente las mismas cifras", pero "con bastantes menos recursos entre letrados y consejeros" por parte del Consultivo en comparación con el órgano estatal, cuya presidenta, según ha continuado Moreno, recientemente valoró como "esencial" la existencia de órganos como el andaluz.

Por eso, el presidente de la Junta ha indicado que la eliminación del Consultivo "sería una merma a la actuación del conjunto de administraciones públicas andaluzas, que necesitan diligencia, rapidez en los trámites".

Moreno ha concluido queriendo dejar claro que en su gobierno "trabajamos para cumplir los acuerdos", aunque "no siempre es fácil", porque éstos "se firman en un momento y luego hay miles de circunstancias que varían la situación política, social o económica", y ha trasladado a Vox que "vamos a seguir valorando, escuchando y trabajando todas las cuestiones que se plantee" desde dicha formación "para mejorar la vida de los andaluces", según ha finalizado.