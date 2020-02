Moreno defiende la gestión de la Junta en I+d+i frente a la "propaganda" del PSOE, "sin ejecutar proyectos desde 2012"

Publicado 05/02/2020 18:04:26 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles la gestión del Gobierno andaluz en materia de I+d+i frente a la "propaganda" del anterior Ejecutivo "paralizado", con la socialista Susana Díaz al frente, con proyectos sin ejecutar "desde 2012".

Así lo ha precisado en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, en la que ha subrayado que pese a que invertir en I+d+i se traduce en "mejorar la posibilidad de empleo", fue una materia que estuvo "abandonada por el PSOE", con un presupuesto que "decreció de 2008 a 2017".

Moreno, que ha denunciado la "parálisis" del Ejecutivo socialista, ha afeado la falta de programas y convocatorias en materia de innovación por parte del anterior Gobierno. "La última ejecutada fue en 2012", ha subrayado a la par que se ha preguntado por qué "no se resolvió ninguna convocatoria durante los último cinco años". "¿Dónde estaban sus responsables?", ha reiterado.

Frente a eso, ha defendido el "giro de las políticas" que está llevando a cabo el Gobierno PP-Cs con "más recursos y mejor gestión" mediante nuevas líneas de incentivos para la contratación de doctores, la mejora de las infraestructuras y con subvenciones "pendientes por 84 millones que nadie quería resolver".

Todo ello, ha continuado, para que "no se vuelva a perder dinero" porque "se daba, no se justificaba y no se podrían cerrar los expedientes" lo que provocaba la "desesperación de los grupos de investigación y no podían ir a nuevas subvenciones".

Entre otras medidas, el presidente andaluz ha defendido que la Junta haya dado luz verde a la concurrencia competitiva a la hora de optar a subvenciones en pro de la "transparencia"; los nuevos programas de orientación y captación del talento andaluz y "de otras regiones", y las acciones que buscan "estrechar y conectar" el ámbito de la investigación con las empresas.

Junto a ello, ha agregado, la nueva norma legal que se aprobará en febrero y será "pionera en España" para simplificar la regulación de la actividad productiva, lo que implicará reformar 18 leyes andaluzas y reducir 814 procedimientos.

"No hay sociedad del futuro sin investigación y no se puede hacer desde la propaganda, sino con hechos concretos", ha zanjado Juanma Moreno, reiterando la "inacción" de la anterior administración.