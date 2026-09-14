Moreno denuncia la "indolencia arrogante" de Sánchez ante la "invasión de Ceuta": "No es capaz de dar la cara"

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno (c) acompaña a una representación de ciudadanos de Ceuta, en la Junta Directiva Autonóminca del PP andaluz acompañado por el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo (i). A 14 de sep - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha denunciado este lunes la "indolencia arrogante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "invasión" de Ceuta, y que no sea capaz de "dar la cara" para que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad.

Juanma Moreno se ha pronunciado así durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en Sevilla, en la que ha iniciado su intervención mostrando su pesar por el asesinato, en la localidad mexicana de Cuautla, de la joven estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, que procedía de la Universidad de Granada.

La reunión ha contado con la presencia de miembros de la Casa de Ceuta en Sevilla, con su presidenta al frente, Rosa Colmenar, que han portado una pancarta con el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' y con los que Moreno se ha fotografiado. Ha expresado el apoyo de su gobierno y partido "a nuestros compatriotas ceutíes que lamentablemente están viendo como su vida ha sido alterada, como su ciudad ha sido modificada y como han sido invadidos sin reacción alguna por parte del Gobierno".

"Estamos convencidos que somos muchos más los que queremos que Ceuta siga brillando con luz propia y somos muchos más los que lo vamos a conseguir. Así que mucho ánimo, que estamos con vosotros y seguiremos estando con vosotros hasta el final", ha trasladado a los ceutíes, apuntando que la integridad territorial de España "empieza desde Ceuta y Melilla".

Ha señalado que los ceutíes "han perdido su ciudad y ahora no pueden vivir con normalidad como vivimos el resto de los españoles porque ha habido una invasión en toda la ciudad" de sus espacios de libertad. Ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya manifestado que el "concepto de seguridad es subjetivo": "Hay que ser muy cínico para hacer ese tipo de comentarios".

Ante el aumento de las "peleas, las broncas y la delincuencia", los ceutíes "se tienen que encerrar en sus casas para protegerse", según ha dicho. "Eso está pasando en España, en un país de la Unión Europea, en la decimocuarta economía del mundo. Y eso está pasando ante la indolencia arrogante de un presidente que no ha movido un centímetro para liberar a esos ciudadanos que están sufriendo en España, que es Ceuta", según Moreno.

Ha señalado que los andaluces sentimos a Ceuta y Melilla "como una extensión de Andalucía" y, por eso, "nos sentimos muy heridos, muy tocados y muy tristes por lo que está sucediendo y también muy impotentes, porque lo tenemos en la rabia de la impotencia, de no poder hacer más de lo que nos gustaría hacer".

Para Moreno, la "invasión" de Ceuta es la "gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los españoles" y, por ello, está "absolutamente convencido de que de una vez por todas vamos a poner fin a esta etapa de desgobierno, de incompetencia y de insensibilidad". "Hay que ser muy poco sensible para ver el sufrimiento de los migrantes, que también están sufriendo, pero, sobre todo, el sufrimiento mayoritario de los españoles que están viviendo en Ceuta y no ser capaz de hacer absolutamente nada más allá que tirarte a la bartola y descansar en uno de los palacios gubernamentales", según ha dicho en referencia a Pedro Sánchez, sobre sus vacaciones veraniegas.

"Vamos a trabajar desde el sur para despertar a los españoles en esa corriente de rebeldía, de cambio y de transformación", según ha señalado Moreno, quien ha indicado que "no vamos a parar hasta que Ceuta vuelva a recuperar su libertad".

Ante lo ocurrido en Ceuta y la actitud del Gobierno central, Juanma Moreno ha señalado que es "como si el estado se hubiera disuelto en los problemas internos que tiene el Partido Socialista con motivo de la corrupción y de su falta y su incapacidad para gobernar".

"Es como si los españoles nos viéramos atrapados en un gobierno inoperante, incapaz, indolente para resolver los problemas de los españoles; de buenas a primeras, los españoles nos sentimos huérfanos, y miramos hacia atrás o hacia arriba y decimos dónde está el poderío y la fuerza del estado de un país como España".

"¿Para qué sirve un gobierno si no funciona, si está claramente paralizado? Un gobierno que no aprueba ni un solo presupuesto en una legislatura y va a acabar cuatro años sin un solo presupuesto aprobado", ha señalado el presidente andaluz, quien ha insistido en reprochar a Sánchez "que no es capaz de dar la cara cuando invaden nuestro territorio nacional"; cuando hay un accidente ferroviario como el de Adamuz (Córdoba), o cuando "el narco nos chulea y mata a guardias civiles".

"¿Dónde está el presidente para que dé la cara, para que dé respuesta, para que dé soluciones?", ha preguntado Moreno, para quien hay que "zarandear las conciencias" porque "no podemos, no debemos y no queremos acostumbrarnos a esta atonía en la que nos está instalando el Gobierno de España, donde hagan lo que hagan, pase lo que pase, aquí no pasa nada".

Por ello, Juanma Moreno ha indicado en que las próximas elecciones generales, que tocan en 2027, "nos jugamos un modelo de convivencia, el crédito y la calidad democrática de nuestro país, y nos jugamos que cosas como las que están sucediendo en España y el caso más sangrante es el de Ceuta no vuelvan a ocurrir en nuestro país", ha sentenciado.

"ANOMALÍAS"

Asimismo, el presidente ha señalado que no se puede consentir asumir "las anomalías que estamos viviendo todos los días y normalizarlas", como un sistema de financiación autonómica que solo ha sido apoyado por dos comunidades autónomas.

Ha indicado que el hecho de que solo salga beneficiada Cataluña, como consecuencia de una sistema hecho exclusivamente "para el independentismo catalán", es una "anormalidad" que "no ha pasado nunca".

Juanma Moreno ha pedido al PP-A trabajar desde el sur "para despestar a España" y ha indicado que su partido tiene la "suerte, el honor y la responsabilidad de ser el preferido de los andaluces", como se ha puesto de manifiesto en comicios anteriores.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado que ni Ceuta, ni Andalucía, ni ninguna parte de nuestro país merece el actual Gobierno "en descomposición". Ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reserva su mejor cara para los que le humillan" y pone una "alfombra roja al independentista Oriol Junqueras en la Moncloa para presentar un sistema de financiación injusto, insolidario y que perjudica a Andalucía".

"Un modelo a medida que está hecho para los intereses personales de Pedro Sánchez", ha señalado Elías Bendodo, quien ha indicado que estamos ya en los "minutos de la basura" de la legislatura. Sobre la encuesta del CIS conocida este lunes, ha manifestado que "nos quiere hacer ver es que el crecimiento del PSOE es proporcional al número de inmigrantes irregulares que entraron por la frontera de Celta".

Elías Bendodo ha indicado que nadie se cree que cuanto más "mete la pata" el Gobierno central y el PSOE, "más apoyos tiene de los ciudadanos", porque los españoles "no somos tontos".