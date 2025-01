Moreno destaca la importancia de la opinión en el periodismo: "La cara B de la historia que aporta el juicio popular"

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado la importancia de la opinión en el periodismo local como "la cara B de la historia que explica los acontecimientos de su tiempo" aportando "el juicio popular y el criterio de la calle sobre las cosas que ocurren y sobre los protagonistas de cada una de las épocas".

Así, lo ha manifestado el presidente del Ejecutivo andaluz este jueves en Sevilla en la presentación del libro 'La sastrería II' del periodista Carlos Navarro Antolín, una antología de sus perfiles publicados durante los últimos años en Diario de Sevilla.

En este contexto, ha valorado que la opinión también es un gran poder y como pasa con todos los poderes hay que saber ejercerlo con conocimiento", ha subrayado Moreno, al tiempo que ha señalado que "a veces se puede estar de acuerdo o no con la opinión publicada". "Pero junto a ello es importante tender hacia un periodismo alejado de la frivolidad y atento a lo que realmente es importante, sin que lo anecdótico sea lo predominante", ha apostillado.

De igual forma, Moreno ha hecho hincapié en que el periodismo de opinión "siempre es importante más allá de relatar las noticias y la propia información que sale en los medios", ya que "la opinión tiene una función esencial en la prensa local donde las columnas, los perfiles, los recuadros y otros artículos ayudan a describir una crónica diaria que es la extraoficial".

En este contexto, el presidente de la Junta ha incidido en que "en la mayoría de los casos, el periodismo andaluz de opinión es de un trabajo serio que recoge las virtudes y los defectos de aquel sobre quién se escribe y de quién escribe". "En Andalucía en general y en Sevilla en particular hace falta muchísimo talento para opinar en prensa de muchos de los asuntos que afectan porque hay miles de sensibilidades", ha asegurado.

Al hilo de lo anterior, ha indicado que en el conjunto de los medios de comunicación andaluces hay una sesión de opinión "solvente, sabia y respetuosa" que "no necesita hablar a gritos porque no hay necesidad". "Es bueno que sea así porque en Andalucía estamos viviendo un proceso de transformación que requiere ser bien contado, en el que intervenimos instituciones, organismos, entidades, empresas, universidades y cómo no la prensa como parte fundamental en cualquier proceso de transformación social", ha abundado.

Por último, el presidente del Ejecutivo andaluz ha dado la enhorabuena al autor de una obra que "como esta requieren de maestría, sentido humor, capacidad para narrar y describir a un personaje", así como "de conocer a personas de una manera sencilla". "Que el bendito oficio de la sastrería siga gozando de muy buena salud y que sea como tiene que ser para el disfrute de todo Andalucía", ha concluido.