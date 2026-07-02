Moreno firma con Vox un acuerdo de legislatura con Gavira de vicepresidente y 150 medidas incluida la prioridad nacional

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (d), junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (i), suscriben el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’. A 2 de julio de - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' que Juanma Moreno ha suscrito con Vox y que le ha permitido ser investido este jueves como presidente de la Junta de la XIII legislatura, recoge 150 medidas, incluida la prioridad nacional. El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, será vicepresidente del nuevo Ejecutivo andaluz y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

A las 18,30 horas de este jueves, Juanma Moreno y Manuel Gavira han rubricado este acuerdo en la sede del Parlamento andaluz y han expuesto sus líneas generales ante los medios de comunicación, una media hora antes de que se iniciara la segunda votación de investidura ante el Pleno del Parlamento, en la que el líder del PP andaluz ha sido investido como presidente, con 68 votos, los de su partido (53) y los 15 de la formación de Santiago Abascal.

El objetivo "fundamental es dotar de estabilidad al Gobierno de Andalucía para los próximos cuatro años", según ha indicado Moreno en la comparecencia ante los medios de comunicación, precisando que no es un "acuerdo de investidura", sino "de legislatura, para cuatro años".

Las dos formaciones se comprometen, según ha señalado, a "dar estabilidad a Andalucía y a generar progreso, bienestar y, por tanto, seguridad jurídica" a una comunidad autónoma "que va bien y queremos que vaya todavía mejor", según ha explicado el recién investido presidente de la Junta, que ha apuntado además el compromiso de ambas formaciones con la aprobación de los cuatro presupuestos de la nueva legislatura (2027, 2028, 2029 y 2030).

Además, del cargo que Gavira tendrá en el nuevo Gobierno andaluz, el PP-A cederá a Vox uno de los cinco senadores en representación de la comunidad autónoma que le corresponden, así como una vicepresidencia del Parlamento.

"Creo que ante la posibilidad del bloqueo o incluso ante la posibilidad de un proceso electoral que paralizaría nuestra comunidad durante seis meses, se ha alcanzado un acuerdo positivo para Andalucía, fruto de un diálogo intenso, sereno y bastante honesto".

Moreno ha querido dejar claro que PP-A y Vox son dos "proyectos políticos diferentes, con sensibilidades diferentes en algunas materias, pero también con objetivos comunes" y que han buscado los puntos de encuentro para hacer posible este acuerdo de gobierno.

"Hemos hablado con absoluta claridad, a veces desde las diferencias, y es algo que quiero reconocer públicamente y que ha facilitado precisamente esa transparencia, esa complicidad y esa honestidad, y que hayamos podido llegar a un acuerdo como el que hemos llegado en el día de hoy", ha indicado Juanma Moreno.

Respecto a la entrada de Vox en su nuevo Gobierno, ha señalado que, si bien el resultado que obtuvo el PP-A en las elecciones del 17 de mayo, le hacía pensar que podría gobernar en solitario, también es verdad que el hecho de que haya un representante de esa formación en su ejecutivo posibilita mayor "coordinación y complicidad" y es "corresponsable también de los objetivos para los próximos cuatro años".

A la pregunta de cuántas consejerías tendrá su nuevo gobierno, Moreno ha manifestado que no tiene intención, "en principio, de ampliarlo" respecto al actual en funciones, con lo cual va a ser "muy similar al que tenemos ahora". Ha señalado que a él le corresponde, "con tranquilidad y con serenidad", pensar en el resto del gobierno que tiene que nombrar, algo que hará a lo largo de la próxima semana. "Lo primero es hacer una estructura nueva de gobierno", ha apuntado.

Sobre la consejería de Manuel Gavira, ha señalado que va a ser "similar" a la que en su día tuvo el líder andaluz de Ciudadanos, Juanma Marín (el pacto de gobierno entre PP-A y Cs en 2019): "Una consejería muy importante, porque el turismo es el motor económico de nuestra comunidad".

"Al final, en un acuerdo todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera y así lo hemos hecho para que esto sea posible, si no estaríamos ahora hablando de bloqueo y de otras circunstancias que no le interesan al conjunto de los ciudadanos de Andalucía", ha señalado Juanma Moreno.

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que, en los últimos meses, se cierra un acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Así ha ocurrido también en Extremadura, Castilla y León y Aragón.